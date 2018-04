Sanità | Fnomceo | medici a scuola di autodifesa

Sanità : bufale e fake news - Fnomceo lancia sito sulla buona informazione. : All'evento ha partecipato anche Piero Angela con un intervento sul 'Metodo scientifico vs pseudoscienze', nel quale il noto giornalista ha ribadito la come la "scienza non possa essere democratica", ...

Sanità - bufale e fake news : Fnomceo lancia il sito sulla buona informazione : Rispondere ai dubbi dei cittadini in tema di salute, e aiutarli ad orientarsi nel mare di fake news che sempre più spesso “intasano” le bacheche dei social network. È questo l’obiettivo del nuovo sito della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri Dottoremaeveroche ( dottoremaeveroche.it), presentato oggi al ministero della Salute in occasione dell’evento “La comunicazione della salute ...

Sanita' : bufale e fake news - Fnomceo lancia sito sulla buona informazione : All'evento ha partecipato anche Piero Angela con un intervento sul 'Metodo scientifico vs pseudoscienze', nel quale il noto giornalista ha ribadito la come la 'scienza non possa essere democratica', ...