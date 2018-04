Sanità | dermatite atopica grave per migliaia di italiani

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) Prurito, escoriazioni, lesioni e infezioni su collo e décolleté, sul retro delle ginocchia o sui piedi, ma anche in zone difficili da nascondere come il viso, il cuoio capelluto, gli avambracci e le mani. “Sintomi devastanti e persistenti”, vissuti come un ‘marchio’ dadi persone che soffrono di: in Italia circa 8 mila adulti su oltre 35.500 colpiti. La patologia può però affliggere ad ogni età: nei Paesi industrializzati, oltre al 3% dei grandi, riguarda il 20% dei bambini e l’incidenza è aumentata negli ultimi 30 anni. In occasione della Giornata nazionale dell’atopia e a un anno dalla sua nascita, l’Associazione nazionale dellaAndea rilancia un appello alle Istituzioni affinché questa malattia cronica della pelle venga riconosciuta dal Servizio sanitario nazionale come invalidante e inserita ...