"No a,lavoriamo a un governo che duri almeno 5 anni e che abbia al centro gli interessi nazionali che per noi sono una priorità". Cosìal termine del colloquio con il presidente Mattarella al Quirinale. "Non abbiamo detto no a prescindere a nessuno. Abbiamo ricordato che più che posti e ruoli ci interessano i programmi su temi come riforma delle pensioni, lavoro, riforma fiscale",ha continuato. Poi ha aggiunto:"Continuerò a incontrare tutti a partire dal centrodestra, forza unitaria, e prima in Parlamento".(Di giovedì 5 aprile 2018)