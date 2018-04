Salvini | «Non ci chiedano di tradire Berlusconi» Le condizioni della Lega per il governo

Consultazioni - Salvini : "Incarico esplorativo a me? Non ci sono i numeri" : Mattarella ha ricevuto i presidenti di Senato e Camera e Napolitano, poi spazio alle delegazioni politiche. Meloni: "Incarico al leader della Lega". Ma lui: "Oggi è inutile" Governo italiano, le ...

Consultazioni - Meloni : “Veto Di Maio? Solo tattica. Salvini Non strappera` - ma noi non abbiamo paura di stare all’opposizione” : “Il veto di Di Maio? Soltanto tattica. Noi abbiamo chiesto l’incarico per Matteo Salvini per il centrodestra. A noi spetta la responsabilità di fare il governo, a patto che restiamo uniti”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dopo le Consultazioni al Quirinale. Sul rischio che Matteo Salvini strappi per realizzare il governo con il M5s, dopo il veto pentastellato a Berlusconi, Meloni ha aggiunto: ...

Caro Di Maio - i conti non tornano Grana Istat per i pentastellati Coperta corta anche per Salvini : Luigi Di Maio (M5S) lancia un amo alla Lega di Matteo Salvini proponendo un “contratto di governo alla tedesca”. Peccato che come ha certificato oggi l’Istat la realtà resti ostile ai libri dei sogni: il debito, complice anche il peso della crisi bancaria, non vuol saperne di scendere e la Ue potrebbe chiedere già a maggio una nuova manovra correttiva sui conti pubblici da 4,5-5 miliardi. Poi serviranno altri 12,4 ...

Mariastella Gelmini : 'Siamo noi a non volere il dialogo con M5s. Salvini? Se rompe...' : E invece con le sue parole Luigi Di Maio dimostra che non hanno appreso nemmeno i primi rudimenti dell'ortografia politica'.

Elisabetta Casellati : "Strappo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi? Ipotesi che non è nelle cose" : Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, sarà la prima a salire al Quirinale da Sergio Mattarella per le consultazioni in vista della formazione di un nuovo governo. La seconda carica dello Stato, in una lunga intervista al Messaggero, esclude uno strappo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi (come auspicato dai 5 stelle): È un'Ipotesi che non è nelle cose - dice - C'è un comune sentire".Casellati si ...

Di Maio apre le danze - ma il veto su Berlusconi non piace a Salvini : Governo lontano : La strada verso un Governo non è mai sembrata così in salita come nelle ultime ore. Una "minaccia spuntata"; un "tentativo di uscire dall'angolo per evitare il passo indietro cui sarà...

Salvini a M5s : noi i più votati - non subiamo veti o imposizioni : Roma, 3 apr. , askanews, 'A differenza dei 5Stelle, la Lega esclude qualsiasi alleanza di governo col Pd bocciato dagli italiani. La coalizione che ha preso più voti è quella di centrodestra e da ...

Consultazioni - Padellaro : "Di Maio-Salvini ormai è un asse consolidato. Non andranno impreparati da Mattarella" : Alla vigilia delle Consultazioni per la formazione del Governo, Antonio Padellaro ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo , La7 , dice la sua: "Salvini e Di Maio non so se faranno un nuovo governo, ma è ...

Vittorio Feltri su Matteo Salvini : 'È il più forte - ma da solo non combina niente. E l'alleanza col M5s...' : 'Siamo in una situazione che non si può risolvere. Tra l'altro questa situazione è figlia di un referendum che era il minore dei mali se fosse passato perché oggi non avremmo difficoltà a fare un ...

Governo - Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia) : “Alternativa a Salvini? Giorgetti non è un nome sbagliato” : Il neo eletto vice presidente del Senato Ignazio La Russa interviene a L’aria che tira (La7) sulle possibili mosse della Lega per il conferimento dell’incarico di Governo al Centrodestra: “Un mezzo passo indietro di Salvini è possibile, magari per proporre un altro nome della Lega come premier” L'articolo Governo, Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia): “Alternativa a Salvini? Giorgetti non è un ...

DALLA CINA/ Lao Xi : consigli a Di Maio e Salvini per non fare la fine di Robespierre : In CINA c'è preoccupazione per il prossimo governo M5s: non avendo né grandi idee né un progetto realistico perseguibile, fallirà, al prezzo di spargere violenza nel paese. LAO XI(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Mattarella e il piano B per rivotare nel 2019, di A. Del DucaDIETRO LE QUINTE/ Le mosse di Salvini e Di Maio per tornare al voto, di A. Fanna

Claudio Amendola : "Matteo Salvini il migliore da 20 anni? Mi correggo : da 30. Dire che la Juve è forte non fa di me uno juventino" : "Quando ho detto che Salvini è il miglior politico degli ultimi venti anni ho sbagliato, avrei dovuto Dire degli ultimi trenta". Claudio Amendola non fa marcia indietro. Durante la trasmissione "L'Aria che tira", l'attore romano, storicamente uomo di sinistra, aveva elogiato il leader del Carroccio. In molti hanno criticato le sue parole, tra questi anche Aldo Grasso al quale Amendola ha voluto personalmente rispondere con una lettera ...