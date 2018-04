Salvini | ' No a un governo a tempo' e Di Maio | ' Contratto con Pd o Lega' - Mattarella

Mattarella : «Non c'è maggioranza serve tempo per un governo» Di Maio : contratto con Lega o Pd Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : 'Come ho ribadito durante tutta la campagna elettorale, abbiamo ottenuto 11 milioni di voti su una posizione ben precisa che abbiamo ribadito al presidente anche sulla politica estera. Con noi al ...

Mattarella : «Non c'è maggioranza serve tempo per un governo». Di Maio : contratto con Lega o Pd. Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : Nessuna intesa per formare un governo, serve tempo per trovare una maggioranza. Nei prossimi giorni partirà quindi un nuovo giro di consultazioni al Quirinale. Si è chiuso così...

Mattarella : «Non c'è maggioranza serve tempo per un governo». Di Maio : contratto con Lega o Pd. Salvini : sì a M5S - senza intesa voto : Nessuna intesa per formare un governo, serve tempo per trovare una maggioranza. Nei prossimi giorni partirà quindi un nuovo giro di consultazioni al Quirinale. Si è chiuso così...

Salvini : 'No a un governo a tempo' e Berlusconi : 'Il premier alla Lega' - Di Maio : 'Contratto di governo con Pd o Lega' : Matteo Salvini vuole un governo di centrodestra che coinvolga anche il M5s, dice che andrà in Parlamento "solo con numeri certi" e che farà di tutto "per dare al Paese un esecutivo che duri 5 anni". ...

Di Maio : «Governo di cambiamento. Contratto con Lega o Pd - niente veti». Salvini : «Senza intesa si va al voto» : Si è chiuso il secondo giorno di consultazioni al Quirinale. Luigi Di Maio, leader dei 5 stelle, è stato l'ultimo a salire al Colle dal presidente della Repubblica. Di Maio è...

Di Maio : «Governo di cambiamento. Contratto con Lega o Pd - niente veti». Salvini : «Senza intesa si va al voto» : Si è chiuso il secondo giorno di consultazioni al Quirinale. Luigi Di Maio, leader dei 5 stelle, è stato l'ultimo a salire al Colle dal presidente della Repubblica. Di Maio è...

LEGA E M5S : INTESA POSSIBILE? MA PER GOVERNO DURATURO/ Salvini si avvicina a Di Maio : rottura con Berlusconi? : LEGA e M5s, pensioni e lavoro: INTESA POSSIBILE? Salvini e Di Maio minacciati: “Fate la fine di Moro”. Le ultime notizie sui partiti usciti vincitori dalle elezioni e sui loro leader(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:57:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Consultazioni : Governo - Salvini “coinvolgere M5s”. Berlusconi “premier Lega” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Consultazioni al Quirinale, Salvini "Governo per coinvolgere i M5s”, ma Berlusconi "premier a Lega ma senza populisti nell'accordo" (5 aprile 2018)(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:45:00 GMT)

Consultazioni - Salvini al Quirinale : "No al governo a tempo. Spero di essere premier" : Con Matteo Salvini si chiude il giro mattutino di Consultazioni da Mattarella. Il segretario della Lega, insieme ai capigruppo Giorgetti e Centinaio, è stato a colloquio dal presidente della ...

Consultazioni - Salvini : “Confronto con tutti - no a un governo a tempo” : Consultazioni, Salvini: “Confronto con tutti, no a un governo a tempo” Dopo un primo giorno di Consultazioni interlocutorio, oggi la “sfilata” dei partiti davanti a Mattarella. Dal Pd arriva un secco “no” a ipotesi di governo, da Forza Italia l’appello a ripartire dal centrodestra. Salvini apre al confronto: “Mettere da parte i personalismi”. Continua a […]

Consultazioni - Salvini “Governo con M5s”/ Diretta Mattarella attende Di Maio : Berlusconi “sì Lega no grillini” : Consultazioni Quirinale da Mattarella: i grandi partiti verso Governo, Diretta streaming video. Martina, "Pd all'opposizione". Berlusconi, "no con populisti". Salvini, Lega apre a M5s(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 14:50:00 GMT)

Consultazioni - Salvini : "Confronto con tutti - no a un governo a tempo" : Dopo un primo giorno di Consultazioni interlocutorio, oggi la "sfilata" dei partiti davanti a Mattarella. Dal Pd arriva un secco "no" a ipotesi di governo, da Forza Italia l'appello a ripartire dal centrodestra. Salvini apre al confronto: "Mettere da parte i personalismi".

Consultazioni - Salvini : governo che duri 5 anni - coinvolgendo il M5S : "Faremo di tutto per dare all'Italia un governo che duri 5 anni, ovviamente partendo dal centrodestra che ha vinto le elezioni e numeri alla mano, se vogliamo che il governo duri, coinvolgendo il M5s. ...

Consultazioni - Salvini : “Lavoriamo per un governo. Ritorno al voto? Non è obiettivo - ma non ci spaventa” : “Stiamo lavorando per un governo. Se ho parlato con Mattarella di un Ritorno al voto? Noi lavoriamo per costruire. Le urne bis non sono il nostro obiettivo, ma non ci spaventano“. Così ha tagliato corto Matteo Salvini, segretario della Lega, al termine delle Consultazioni al Colle dal capo dello Stato Sergio Mattarella, senza però replicare sulla possibilità che il presidente della Repubblica si sia espresso in merito. “Se un ...