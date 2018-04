Salvini : «No a governi “a tempo”» | : In corso dalle 10 alle 16.30 i colloqui con Mattarella: dopo Pd, Fi e Lega, resta soltanto quello con l’M5S|

Salvini : no governi a tempo - coinvolgiamo M5s. Ma da Berlusconi 'no ai populisti' : Martina ribadisce: 'l'esito elettorale non consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino'. Di Maio a chiude nel pomeriggio il primo giro di consultazioni -

Salvini al Colle : «Coinvolgere M5S - no governi a tempo - non temo voto». Ma Berlusconi chiude ai 5Stelle : Secondo giorno chiave di consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimono le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Salvini al Colle : "Sì a M5S - no governi a tempo" : "Faremo di tutto per dare un governo che duri cinque anni, ovviamente partendo dal centrodestra che ha vinto le elezioni e, numeri alla mano, se vogliamo un governo che duri, coinvolgendo i ...

Salvini al Colle : «Coinvolgere M5S - ma niente governi a tempo». Ma Berlusconi chiude ai 5Stelle : Secondo giorno chiave di consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimono le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Consultazioni - Salvini al Colle "Sì a M5s - no governi a tempo" : Matteo Salvini ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel corso delle Consultazioni per la formazione del nuovo governo. Il leader della Lega ha le idee chiare e di fatto ha spiegato la sua posizione per il nuovo esecutivo: "Si parte dall'alleanza di centrodestra ma coinvolgendo i cinquestelle. Ci piacerebbe che questo Paese venga governato per cinque anni. Bisogna smussare degli angoli, facendo dei passi a lato".Poi il ...

Salvini al Colle : «Coinvolgere M5S - diciamo no a governi a tempo». Ma Berlusconi chiude ai 5Stelle : Secondo giorno chiave di consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimono le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Salvini al Colle : «Coinvolgere M5S - diciamo no a governi a tempo». Ma Berlusconi chiude ai 5Stelle : Secondo giorno chiave di consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimono le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Salvini : no governi a tempo - improvvisati : 12.49 "No a governi improvvisati,lavoriamo a un governo che duri almeno 5 anni e che abbia al centro gli interessi nazionali che per noi sono una priorità". Così Salvini al termine del colloquio con il presidente Mattarella al Quirinale. "Non abbiamo detto no a prescindere a nessuno. Abbiamo ricordato che più che posti e ruoli ci interessano i programmi su temi come riforma delle pensioni, lavoro, riforma fiscale",ha continuato. Poi ha ...

Consultazioni - Salvini al Colle. «Lavoriamo a governi politici». Berlusconi chiude ai Cinquestelle : Secondo giorno chiave di Consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimeranno le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Consultazioni - Salvini al Colle. «Lavoriamo a governi politici». Berlusconi chiude ai Cinquestelle : Secondo giorno chiave di Consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimeranno le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Meloni : incarico a Salvini - no governicchi : Fratelli d'Italia ha indicato al capo dello Stato la formazione di un governo di centrodestra 'guidato da Matteo Salvini nel rispetto del patto elettorale con chi ci ha votato e fra noi'. Mentre 'non ...

Consultazioni - Meloni : Fdi indica Salvini premier - governicchi no : Roma, 4 apr. , askanews, Fratelli d'Italia ha indicato al capo dello Stato la formazione di un governo di centrodestra 'gidato da Matteo Salvini nel rispetto del patto elettorale con chi ci ha votato ...

Pensioni - stop Fornero? Calenda : Salvini e Di Maio governino - le novità Video : Riforma #Pensioni, fisco, euro, reddito di cittadinanza: il Partito democratico incalza il Movimento 5 stelle e la Lega. Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che dopo la sconfitta elettorale dei dem alle politiche del 4 marzo ha preso con tanto di festa mediatica la tessera del partito di Matteo Renzi oggi affidato al segretario reggente Maurizio Martina per una guida di transizione collegiale verso il congresso e le primarie, ...