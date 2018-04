Salvini incontra Mattarella e si impegna | convincerò Berlusconi e Di Maio

Di Maio 'Spero di incontrare Lega e Pd'. Salvini 'Incarico a me Per ora inutile. Se nessuno cede si torna alle urne' : Poi si rivolge, nel dettaglio, ai due partiti: "La Lega è la forza politica che ha preso più voti all'interno di una coalizione di centrodestra che di fatto non esiste, e che alle elezioni si è ...

Salvini da domani a Ischia fino a Pasqua - incontra terremotati : Napoli, 29 mar. , askanews, Il leader della Lega Matteo Salvini è in viaggio per l'isola d'Ischia dove passerà il fine settimana Pasquale con la fidanzata Elisa Isoardi. Da quanto si apprende si ...

Governo - Salvini sfida Di Maio/ M5s incontra Fi - LeU - Lega : “confronto utile”. Carroccio e Pd stroncano il RdC : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: stroncato il reddito di cittadinanza, sfida sui programmi Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il piano del Carroccio(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:18:00 GMT)

Il vescovo di Modena su Salvini 'Felice di incontrarlo e di pregare con lui' : Monsignor Castellucci risponde all'invito del premier Lega: 'Confrontarsi da posizioni diverse è sempre una cosa utile'

"Matteo Salvini e Steve Bannon si sono incontrati a Milano l'8 marzo". Lo rivela l'Agi : Lo scorso 8 marzo Matteo Salvini e Steve Bannon si sono incontrati a Milano. L'incontro - più volte smentito - è stato rivelato all'agenzia di stampa Agi da fonti qualificate.A Milano non si sarebbe parlato di Cambridge Analytica, la controversa società di gestione dei dati social a fini elettorali di cui Bannon è stato uno dei fondatori e il vice presidente fin quando è entrato nello staff di Donald Trump per ...

Salvini si "veste" da premier e incontra l'ambasciatore Usa. Al Senato riunisce le truppe : la carica dei neoeletti meridionali : Matteo Salvini arriva a Palazzo Madama poco dopo le 18 e 30. In cravatta, look per lui insolito, ma obbligatorio per entrare in Senato. Gli eletti della Lega, radunati in una sala a piano terra per il primo vertice del gruppo, gli tributano un applauso. In questo ramo del parlamento, le truppe del Carroccio sono passate da 12 a 58 unità. I superstiti della scorsa legislatura sono soltanto sei. E molti Senatori del centro e del sud devono ...

Salvini CHIAMA DI MAIO/ Governo di scopo M5s-Lega : grillini a Montecitorio incontrano Martina e Grasso : SALVINI CHIAMA Di MAIO su Camere e nomine: possibile piano su Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. Pd spera in Berlusconi, grillini incontrano LeU e Martina(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 14:27:00 GMT)

Parlamento : Salvini - pronto a incontrare partiti per presidenze Camere : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Le prime scadenze sono le scelte per le presidenze di Camera e Senato e io mi faccio carico del mandato conferitomi da tutto il centrodestra di contattare tutti gli altri capi di partito, per capirne esigenze, richieste e desideri”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa all’Associazione stampa estera. L'articolo Parlamento: Salvini, pronto a ...

Salvini : pronto ad incontrare partiti : 21.00 "Andare al governo è il nostro obiettivo. Stiamo lavorando alla squadra e, nel rispetto delle scelte del presidente della Repubblica, siamo pronti a incontrare le forze politiche rappresentate in Parlamento". Lo afferma in una nota il segretario della Lega Matteo Salvini, candidato in pectore della coalizione di centrodestra.

Salvini : lavoriamo a squadra governo - pronti a incontrare partiti : Roma, 7 mar. , askanews, 'Andare al governo è il nostro obiettivo. Stiamo lavorando alla squadra e, nel rispetto delle scelte del presidente della Repubblica, siamo pronti a incontrare le forze ...

Centrodestra - Salvini a Portofino incontra a pranzo Toti : Roma, 7 mar. , askanews, - Incontro a pranzo a Portofino fra il Governatore Fi della Liguria Giovanni Toti e il segretario della Lega Matteo Salvini, da oggi definito nei comunicati stampa del ...

Maroni incontra Salvini : “Tifo per lui - ma la Lega deve rispondere al Nord che l’ha votata”. E lui? “Cose personali” : “Faccio il tifo per Matteo Salvini e per il centrodestra al governo del paese: c’è un accordo tra le forze della coalizione ed è giusto che questo venga rispettato. Non sono preoccupato per il Nord, ma sicuramente c’è un’Italia spaccata nel voto ed è giusto che la Lega risponda al proprio elettorato: l’autonomia e il federalismo sono al centro dell’agenda del centrodestra, quindi auspico che il prossimo ...