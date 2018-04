Salvini incontra Mattarella e si impegna : convincerò Berlusconi e Di Maio : Un mezzo incarico esplorativo Matteo Salvini lo ha preso dopo l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Numeri alla mano il centrodestra ha lo score migliore per ...

Di Maio 'Spero di incontrare Lega e Pd'. Salvini 'Incarico a me Per ora inutile. Se nessuno cede si torna alle urne' : Poi si rivolge, nel dettaglio, ai due partiti: "La Lega è la forza politica che ha preso più voti all'interno di una coalizione di centrodestra che di fatto non esiste, e che alle elezioni si è ...

Salvini da domani a Ischia fino a Pasqua - incontra terremotati : Napoli, 29 mar. , askanews, Il leader della Lega Matteo Salvini è in viaggio per l'isola d'Ischia dove passerà il fine settimana Pasquale con la fidanzata Elisa Isoardi. Da quanto si apprende si ...

Governo - Salvini sfida Di Maio/ M5s incontra Fi - LeU - Lega : “confronto utile”. Carroccio e Pd stroncano il RdC : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: stroncato il reddito di cittadinanza, sfida sui programmi Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il piano del Carroccio(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:18:00 GMT)

Il vescovo di Modena su Salvini 'Felice di incontrarlo e di pregare con lui' : Monsignor Castellucci risponde all'invito del premier Lega: 'Confrontarsi da posizioni diverse è sempre una cosa utile'

"Matteo Salvini e Steve Bannon si sono incontrati a Milano l'8 marzo". Lo rivela l'Agi : Lo scorso 8 marzo Matteo Salvini e Steve Bannon si sono incontrati a Milano. L'incontro - più volte smentito - è stato rivelato all'agenzia di stampa Agi da fonti qualificate.A Milano non si sarebbe parlato di Cambridge Analytica, la controversa società di gestione dei dati social a fini elettorali di cui Bannon è stato uno dei fondatori e il vice presidente fin quando è entrato nello staff di Donald Trump per ...

Salvini si "veste" da premier e incontra l'ambasciatore Usa. Al Senato riunisce le truppe : la carica dei neoeletti meridionali : Matteo Salvini arriva a Palazzo Madama poco dopo le 18 e 30. In cravatta, look per lui insolito, ma obbligatorio per entrare in Senato. Gli eletti della Lega, radunati in una sala a piano terra per il primo vertice del gruppo, gli tributano un applauso. In questo ramo del parlamento, le truppe del Carroccio sono passate da 12 a 58 unità. I superstiti della scorsa legislatura sono soltanto sei. E molti Senatori del centro e del sud devono ...

Salvini CHIAMA DI MAIO/ Governo di scopo M5s-Lega : grillini a Montecitorio incontrano Martina e Grasso : SALVINI CHIAMA Di MAIO su Camere e nomine: possibile piano su Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. Pd spera in Berlusconi, grillini incontrano LeU e Martina(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 14:27:00 GMT)

Parlamento : Salvini - pronto a incontrare partiti per presidenze Camere : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Le prime scadenze sono le scelte per le presidenze di Camera e Senato e io mi faccio carico del mandato conferitomi da tutto il centrodestra di contattare tutti gli altri capi di partito, per capirne esigenze, richieste e desideri”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa all’Associazione stampa estera. L'articolo Parlamento: Salvini, pronto a ...

Salvini : pronto ad incontrare partiti : 21.00 "Andare al governo è il nostro obiettivo. Stiamo lavorando alla squadra e, nel rispetto delle scelte del presidente della Repubblica, siamo pronti a incontrare le forze politiche rappresentate in Parlamento". Lo afferma in una nota il segretario della Lega Matteo Salvini, candidato in pectore della coalizione di centrodestra.

Salvini : lavoriamo a squadra governo - pronti a incontrare partiti : Roma, 7 mar. , askanews, 'Andare al governo è il nostro obiettivo. Stiamo lavorando alla squadra e, nel rispetto delle scelte del presidente della Repubblica, siamo pronti a incontrare le forze ...

Centrodestra - Salvini a Portofino incontra a pranzo Toti : Roma, 7 mar. , askanews, - Incontro a pranzo a Portofino fra il Governatore Fi della Liguria Giovanni Toti e il segretario della Lega Matteo Salvini, da oggi definito nei comunicati stampa del ...

