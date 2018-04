Salvini - governo con numeri certi : ANSA, - ROMA, 5 APR - "Continuerò a incontrare tutti a partire da centrodestra, prima forza in parlamento ma andiamo in Parlamento se abbiamo numeri certi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo ...

Governo - Martina chiama fuori il Pd Berlusconi : no a populisti pauperisti Ma Salvini : coinvolgere il M5S : Nessuna forza politica può contare su una maggioranza autonoma in Parlamento e la nascita di un nuovo esecutivo è necessariamente subordinata ad un'intesa tra due o più gruppi parlamentari. E il ...

Consultazioni - Salvini : “Punto a un governo stabile per 5 anni. Si parte dal centrodestra coinvolgendo il M5s” : “Abbiamo ricordato a Mattarella che più che posti e ruoli ci interessano i programmi su temi come la riforma delle pensioni, il lavoro e la riforma fiscale”. Lo afferma Matteo Salvini, leader della Lega al termine delle Consultazioni al Colle. “Continuerò a incontrare tutti a partire da centrodestra, prima forza in parlamento ma andiamo in Parlamento se abbiamo numeri certi”. In uno dei passaggi fondamentali del breve ...

Governo - Martina chiama fuori il Pd Berlusconi : no a populisti pauperisti Ma Salvini : coinvolgere il M5S : Da Mattarella le delegazioni dei principali partiti. Martina: «Tocca a Lega e M5S dire se sono in grado di governare». Il leader di FI mette il veto sui pentastellati (senza citarli), ma il capo della Lega apre: «Numeri alla mano bisogna dialogare con loro»

Consultazioni - Salvini : “Abbiamo già in testa la squadra. Ma non siamo disponibili ad un governo a tempo”. : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

Governo - Salvini sfida Di Maio. Il Colle aspetta il PD Video : 3 Giornata interlocutoria al Colle con il presidente Mattarella che ha toccato con mano la distanza abissale tra i partiti. Come preannunciato da giorni #Luigi Di Maio e #Matteo Salvini hanno rivendicato il loro diritto di incassare il mandato perlustrativo alle Camere, pur non avendo gia' in partenza le potenzialita' per calamitare una maggioranza reale in Parlamento. Il Capo dello Stato si è limitato ad ascoltare tutti gli ...

Consultazioni - Berlusconi : “Il governo dovrà partire da chi ha vinto e da Salvini” : “Abbiamo rappresentato al Capo dello Stato l’urgenza di affrontare i problemi che riguardano gli italiani”. Lo afferma Silvio Berlusconi, leader di Fi al termine delle Consultazioni al Quirinale. “Non siamo disponibili a un governo fatto di pauperismi e giustizialismi e populismi e odio che innescherebbe una spirale recessiva e di tasse elevate con fallimenti a catena anche nel settore bancario”. E continua: “Siamo ...