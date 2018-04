Salvini già gode e Silvio già trema - di M Ajello

Salvini : no governi a tempo - coinvolgiamo M5s. Ma da Berlusconi 'no ai populisti' : Martina ribadisce: 'l'esito elettorale non consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino'. Di Maio a chiude nel pomeriggio il primo giro di consultazioni -

Consultazioni - Salvini : “Abbiamo già in testa la squadra. Ma non siamo disponibili ad un governo a tempo”. : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

La conta nel Pd : Renzi appoggia il Governo Salvini : La tentazione è forte. Gli anti Renziani vogliono lasciare l’opposizione e arrivare alle consultazioni con una linea di dialogo con

Matteo Salvini - il retroscena di Augusto Minzolini : 'Il premier sarà Giancarlo Giorgetti' : 'Eminenza grigia del Carroccio', Giancarlo Giorgetti è indicato come uno dei 'papabili per Palazzo Chigi', scrive Augusto Minzolini sul Giornale, ma lo stesso Giorgetti è molto deluso dai grillini: '...

Giannuli : 'Salvini ora il più ragionevole. Di Maio pur di fare il premier sfilerebbe da Oba Oba al suono del Cacao Meravigliao' : Lo storico Aldo Giannuli afferma che in questo momento il leader più ragionevole sembra essere Salvini, meno Di Maio che non vuole fare il passo di lato e non candidarsi per palazzo Chigi. 30 marzo ...

Gianfranco Rotondi - la bomba : 'Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno già fatto l'accordo. Anche sui ministri' : 'I ragazzi l' accordo ce l'hanno già e comprende tutto, compresa la lite su chi guida un governo già deciso e destinato a vedere la luce prima di quanto tutti scommettano'. E' la profezia di ...

Claudio Amendola elogia Matteo Salvini : "Politico più capace degli ultimi 20 anni" : Il popolare attore romano Claudio Amendola, storicamente uomo di sinistra, durante una puntata dell'Aria che tira su La7 fa un'affermazione che ha dell'incredibile: "Matteo Salvini è il politico più capace degli ultimi 20 anni". L'elogio di Amendola non è sfuggito al leader della Lega, che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un estratto della puntata dell'Aria che tira commentando: "I complimenti da chi ha sempre votato ...

'Il Pd ha perso. E noi abbiamo già fatto 32 passi indietro' - Salvini - : Roma, 28 mar. , askanews, 'Una forza come il Pd, dopo aver perso le elezioni, non può venirsi a imporre. Anche perchè, ricordo, che la sinistra 5 anni fa si elesse solo con i suoi numeri Boldrini e ...

Gianni Letta - la manovra per il governo tecnico e la scommessa con Paolo Gentiloni : Di Maio e Salvini fregati? : Scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera che se è vero che i leader d i Lega e M5s sembrano 'due ragazzi con la voglia matta di provarci e di farlo in fretta', la politica poi ha una sua ...

Di Maio elogia Salvini : mantiene la parola<br>Giorgetti : immagino sarà incaricato : A partita per le presidenze delle Camere chiusa, tutti gli occhi sono ora puntati sulla formazione del governo. Un match, quello giocato per la seconda e terza carica dello Stato, che se da un lato sembra aver riequilibrato i rapporti di forza nel centrodestra, prima coalizione uscita dalle urne ma non in grado di governare da sola, dall’altro rafforza lo strano (per alcuni, meno per altri) asse Lega-Movimento Cinque Stelle.Il vero vincitore ...

Giampiero Mughini : "I 5 Stelle li considero il nulla - non meritiamo Salvini. Renzi non è finito" : Gianpiero Mughini racconta di quando a Parigi nel '68 "tiravo pavé sulla polizia, poi mi innamorai di Craxi". Il 76enne ex direttore di Lotta Continua, poi personaggio televisivo si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera e dice: "Gli intellettuali e la politica? Pagliacci, compreso Pasolini. Anch'io ho vissuto la depressione".E la politica di oggi?«Non mi appassiona».I 5 Stelle?«Li considero il nulla, ...

Matteo Salvini - la profezia di Becchi : 'Niente governo - si torna a votare entro l'anno e si mangia Berlusconi' : Si va a votare presto, magari già entro l'anno, e Matteo Salvini si mangia Silvio Berlusconi . La profezia è di Paolo Becchi , secondo cui questo inizio di legislatura ha sancito in poche ore il ...

Primo round a Di Maio e Salvini. Rebus premiership - già si guarda a Mattarella : Di Maio e Salvini hanno ottenuto il risultato di piazzare l’azzurra Elisabetta Alberti Casellati al Senato e il pentastellato Roberto Fico alla Camera. E sono riusciti nell’impresa di tenere compatti i gruppi in Parlamento. Ora serpeggia la suggestione di sostenere dall’esterno un governo con un premier scelto da Mattarella e ministri non organici ai partiti...

