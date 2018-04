Salvini | ' Basta sigarette | sperando non mi facciano arrabbiare in questi giorni'

"O un governo o si vota così". Salvini chiude a modifiche al Rosatellum - ma fu lui a dire : "Basta una settimana per cambiarlo" : Matteo Salvini ha cambiato idea sulla possibilità di modificare la legge elettorale prima di tornare al voto, nel caso in cui non si riuscisse a trovare un accordo parlamentare per sostenere un governo. Parlando a Radio 105 il leader del Carroccio ha bocciato l'idea di cambiare il Rosatellum: "Non ci sto a tirare a campare per un anno: discutere per un anno di legge elettorale sarebbe devastante. O parte un governo o si va subito al ...

Di Maio replica a Salvini : "Gli bastano 50 voti? Sono quelli del Pd" : "Salvini dice che gli bastano 50 voti. Vuole fare il governo con i 50 voti del Pd di Renzi in accordo con Berlusconi? Auguri!" Lo ha scritto su Twitter il candidato premier M5s Luigi Di Maio replicando al leader della Lega. Salvini aveva poco prima messo in dubbio la possibilità da parte del Movimento di recuperare in Parlamento i 90 voti necessari a far partire un loro esecutivo.

Governo - scontro sulle vicepresidenze. Salvini : 'A Di Maio mancano 90 voti'. La replica : 'A lui ne bastano 50 del Pd? Auguri' : 'Ma da solo Di Maio dove va...Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90'. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini ...

Salvini a Di Maio : «Deve trovare 90 voti». La replica : «A lui ne bastano 50 del Pd?» Scontro sulle vicepresidenze : Il segretario della Lega al Senato attacca il capo pentastellato. «Io al Colle vado da solo. Così ha scelto il centrodestra, per la prima volta va bene così». I leader 5 Stelle ribatte: «Salvini vuole fare il governo con i voti del Pd di Renzi e con Berlusconi? Auguri»

5 stelle - il no a Romani non basta a cancellare ‘il bacio’ con Salvini : di Giulio Scarantino La scena dei funzionari del Comune di Roma che cancellano il disegno del bacio tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini rappresenta l’immagine profetica dell’epilogo della prima settimana della XVIII Legislatura. Non basta un intervento veloce a cancellare lo spettro di un asse tra il Movimento Cinque stelle e il centrodestra, così come non basta aver ottenuto l’elezione di Roberto Fico alla presidenza della Camera dei Deputati ...

Salvini - ok incontri basta che risolviamo : ANSA, - ROMA, 22 MAR - "Se c'è un tavolo fa riconvocare siamo pronti anche tra un quarto d'ora pur di risolvere la situazione velocemente". Così il leader della Lega Matteo Salvini dopo la richiesta ...

Renato Brunetta : 'Matteo Salvini Basta strappi - condivisione o salta tutto. E per essere leader del centrodestra...' : 'C'è una totale determinazione nell'accompagnare Matteo Salvini verso la guida del governo. Siamo tutti con lui'. Ma, avverte Renato Brunetta in una intervista a La Stampa , 'sulla base del programma ...

Elezioni - l’eurodeputato che smascherò Salvini “il fannullone” : “Lega? Governi Ue responsabili. Ok M5s - ma basta cazzate” : “E’ più comodo criticare il lavoro degli altri senza impegnarsi e questo abbiamo potuto vederlo da Salvini. Oggi ha avuto un successo, ma c’è una responsabilità dei Governi europei che non sono solidali con l’Italia che è in prima linea con i profughi”. Commenta così le Elezioni italiane Marc Tarabella, eurodeputato belga del gruppo S&D che, 4 anni fa, in plenaria a Strasburgo, accusò Matteo Salvini di ...

Elezioni 2018 - trionfano M5S e Lega. Di Maio : "Emozione". Salvini : "Noi al Governo - basta radical chic". Spread su : Elezioni 2018, lo scrutinio in diretta. Quando mancano circa cinquemila sezioni da scrutinare alla Camera e poco meno al Senato, è ormai chiaro come gli elettori italiani abbiano scritto la...

Razzismo - la mamma del post virale contro Salvini : ''Basta odio o i miei bambini via dall'Italia'' : La mia era una denuncia sociale, non politica. Accetto la sua offerta, ma solo se mi chiama dopo le elezioni", risponde Gabriella. E sul futuro dei suoi figli in Italia aggiunge: "Spero che questo ...