Salvini al Colle : «Coinvolgere M5S - diciamo no a governi a tempo». Ma Berlusconi chiude ai 5Stelle : Secondo giorno chiave di consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimono le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Consultazioni - Salvini al Colle. «Lavoriamo a governi politici». Berlusconi chiude ai Cinquestelle : Secondo giorno chiave di Consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimeranno le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Consultazioni - Salvini al Colle. «Lavoriamo a governi politici». Berlusconi chiude ai Cinquestelle : Secondo giorno chiave di Consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimeranno le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Governo - Salvini sfida Di Maio. Il Colle aspetta il PD Video : 3 Giornata interlocutoria al Colle con il presidente Mattarella che ha toccato con mano la distanza abissale tra i partiti. Come preannunciato da giorni #Luigi Di Maio e #Matteo Salvini hanno rivendicato il loro diritto di incassare il mandato perlustrativo alle Camere, pur non avendo gia' in partenza le potenzialita' per calamitare una maggioranza reale in Parlamento. Il Capo dello Stato si è limitato ad ascoltare tutti gli ...

Consultazioni Colle - Governo/ Mattarella : apre Casellati - chiude Di Maio. Ok Salvini e Berlusconi - nient Renzi : Governo, Calendario Consultazioni al Colle per il 4-5 aprile 2018: Casellati e Fico i primi da Mattarella, il M5s per ultimo. Separati Meloni, Berlusconi e Salvini, il Pd sarà senza Renzi(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:35:00 GMT)

GOVERNO - CONSULTAZIONI COLLE/ Casellati prima da Mattarella - M5s ultimo : Berlusconi-Salvini separati - il Pd... : GOVERNO, Calendario CONSULTAZIONI al COLLE per il 4-5 aprile 2018: Casellati e Fico i primi da Mattarella, il M5s per ultimo. separati Meloni, Berlusconi e Salvini, il Pd sarà senza Renzi(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:02:00 GMT)

Di Maio verso il Colle - missione Governo M5s/ Attacco a Salvini : "esecutivo con Pd e FI? Auguri" : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Governo - Salvini : "Lega va da sola al Colle e ci sarò pure io" : "Io al Colle vado da solo. Così ha scelto il centrodestra, per la prima volta va bene così... poi vediamo...". Matteo Salvini conferma che il centrodestra andrà alle consultazioni con delegazioni distinte. E sull'ipotesi di un Governo Di Maio che cerca voti in Parlamento, Salvini replica: "Ma da solo Di Maio dove va. Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90".

Salvini : al Colle ogni partito va solo : 16.41 "Al primo giro di consultazioni al Colle vado da solo. ogni delegazione andrà autonomamente,lo ha deciso il centrodestra".Così il leader della Lega Salvini A proposito del confronto con i 5 Stelle annuncia che si vedranno prima delle consultazioni. "Dialogo con tutti, ma dire 'io io' non è il modo migliore di dialogare",dice su Di Maio."Da solo dove va? Voglio vederlo trovare 90 voti". Sugli uffici di presidenza al Senato: "I 5 Stelle ...

Salvini : “La Lega va da sola al Colle per le consultazioni” “Di Maio premier? Voglio vedere dove trova 90 voti…” : Salvini: “La Lega va da sola al Colle per le consultazioni” “Di Maio premier? Voglio vedere dove trova 90 voti…” Salvini: “La Lega va da sola al Colle per le consultazioni” “Di Maio premier? Voglio vedere dove trova 90 voti…” Continua a leggere

Le condizioni del Colle per l’incarico e l’«alt» dei 5 Stelle frenano Salvini : Se in questi giorni in molti, nei partiti, si sono affrettati a stabilire chi sia il titolare del primo incarico, la mossa di ieri di Matteo Salvini che si è detto disponibile a fare...

Salvini : "Io premier? Sono pronto Ma non dico : o me o la morte'" "Al Colle con 10 punti di programma" : "Io Sono pronto" per fare il premier. E' quanto ha chiarito Matteo Salvini. "A me interessa che l'Italia cambi: Sono pronto a metterci la faccia ma non e' che e' 'O Salvini o la morte', Salvini e' a disposizione, ma se c'e' una squadra possiamo ragionare con la squadra", ha precisato il segretario leghista a 'Telelombardia'. Segui su affaritaliani.it

Salvini : "Io premier? Sono pronto Ma non dico o me o la morte'" "Al Colle con 10 punti di programma" : "Io Sono pronto" per fare il premier. E' quanto ha chiarito Matteo Salvini. "A me interessa che l'Italia cambi: Sono pronto a metterci la faccia ma non e' che e' 'O Salvini o la morte', Salvini e' a disposizione, ma se c'e' una squadra possiamo ragionare con la squadra", ha precisato il segretario leghista a 'Telelombardia'. Segui su affaritaliani.it

DIETRO LE QUINTE/ Salvini e Di Maio - tre nodi da sciogliere prima di salire al Colle : Comincia la fase del governo. Mattarella non ha schemi precostituiti, nondimeno ha precisi punti fermi. Uno è no ad un governo breve in partenza. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 06:00:00 GMT)CASELLATI E FICO/ Punti di forza e insidie di un accordo (poco) bipartisan, di L. VioliniCAOS CENTRODESTRA/ Così Salvini ha usato Di Maio per prendersi Forza Italia, di A. Fanna