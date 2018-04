Salvataggio delle banche costato un terzo di quanto sostiene Travaglio

Il Salvataggio delle banche ci costa 6 - 3 miliardi di euro : C'era una volta Robin Hood, che rubava ai ricchi per dare ai poveri. Ma nel mondo alla rovescia in cui viviamo sembra funzionare tutto al contrario. Basti pensare che le operazioni per salvare le banche italiane in crisi hanno...

Il conto del Salvataggio delle banche sale a 6 - 3 miliardi : deficit/Pil rialzato al 2 - 3% : MILANO - Il rapporto deficit Pil nel 2017 è pari al 2,3%, rivisto al rialzo rispetto alla precedente stima, diffusa il primo marzo , 1,9%, . L'Istat ha aggiornato i conti nazionali scontando oggi l'...

Il Salvataggio delle banche venete zavorra i conti : il deficit sale di 4 - 7 miliardi : I conti pubblici italiani non restano indenni al salvataggio delle banche venete. La maxi-liquidazione di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, decisa dal governo Gentiloni lo scorso giugno per evitare il fallimento dei due istituti e il tracollo del territorio circostante, pesa sul debito pubblico, come previsto, ma anche sul deficit, tanto da poter prevedere un possibile rialzo delle stime più che positive arrivate dall'Istat all'inizio ...