Salute | torna il ‘mese del cuore’ | iniziative di prevenzione in 7 città 

Salute - piccoli gesti per un cuore sano : torna la campagna ‘cuoriamoci’ : In Italia ‘food che passione’: patria del cibo ‘doc’ e dell’abilità della cucina, non sempre tuttavia è maestra delle sane abitudini a tavola. Oltre 2 connazionali su 5 non mangiano abbastanza frutta e quasi altrettanti esagerano con il sale; circa 3 su 5 non arrivano alle giuste dosi di verdura. Troppi tradiscono la dieta mediterranea a discapito della Salute complessiva e del cuore in particolare. Eppure per ...