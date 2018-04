I Sacchetti biodegradabili per frutta e verdura si possono portare da casa/ La sentenza del Consiglio di Stato : I sacchetti biodegradabili per frutta e verdura si possono portare da casa : la sentenza del Consiglio di Stato . Vittoria dei consumatori che non saranno pià obbligati all'acquisto(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:16:00 GMT)

I Sacchetti biodegradabili per la spesa di frutta e verdura si potranno portare da casa : Lo ha deciso il Consiglio di Stato, stabilendo inoltre che i consumatori potranno usare anche altri tipi di contenitori per i loro acquisti The post I sacchetti biodegradabili per la spesa di frutta e verdura si potranno portare da casa appeared first on Il Post.