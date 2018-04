Sacchetti biodegradabili per frutta e verdura : si possono portare da casa : Breve riassunto delle puntate precedenti. Recependo una direttiva europea (la numero 720 del 2015) – per la quale peraltro l’Italia era in procedura di infrazione – dal primo gennaio 2018 è scattato nel nostro Paese lo stop ai Sacchetti di plastica, con l’obbligo per supermercati e grande distribuzione di fornire ai consumatori buste biodegradabili da utilizzare nel reparto ortofrutticolo. Si tratta di una norma, riguardante “la ...

