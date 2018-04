Sacchetti bio nei supermarket | si possono portare da casa

Il Consiglio di Stato dice sì ai Sacchetti bio portati da casa : Roma, 4 apr. , askanews, 'Il consumatore può utilizzare sacchetti in plastica autonomamente reperiti per comprare frutta e verdura nei supermercati', purché 'idonei a preservare l'integrità della ...

I Sacchetti bio per la frutta e la verdura si possono portare da casa. La decisione del Consiglio di Stato : E' possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio - come quelli dedicati a frutta e verdura - sacchetti monouso nuovi, acquistati al di fuori degli esercizi commerciali e conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà nè l'utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a ...

