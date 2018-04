: Russiagate, indagini su oligarchi russi - NotizieIN : Russiagate, indagini su oligarchi russi - CybFeed : #News #Russiagate, indagini su oligarchi russi - TeoPellegatta : RT @AbatediTheleme: -

Il procuratore speciale Meuller, che si occupa del, sta conducendo verifiche su alcuni. Secondi la Cnn, l'obiettico sarebbe determinare se questi abbiamo immesso fondi illegalmente, direttamente o indirettamente, nella campagna per l'elezione di Trump. Un oligarca russo è stato fermato all' arrivo a New York, a bordo del suo jet provato, e gli sono stati perquisiti i dispositivi elettronici. Un altro cittadino russo è stato fermato durante un recente viaggio negli Usa.(Di giovedì 5 aprile 2018)