Russia | è morto il fotografo Yuri Abramochkin

Il ministro della Cultura russo ha annunciato oggi di avere ritirato il permesso per la diffusione in Russia della commedia franco-britannica Morto Stalin, se ne fa un altro, uscito nel 2017 e diretto da Armando Iannucci.