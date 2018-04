Running | ecco Topo Athletic | marchio di calzature che esalta e rispetta le capacità

meteoweb.eu

: Ed ecco la maglia ufficiale di Tutta Dritta #tuttadritta #savethedate #15aprile @Team_Marathon @JomaItalia #running… - discoradioIT : Ed ecco la maglia ufficiale di Tutta Dritta #tuttadritta #savethedate #15aprile @Team_Marathon @JomaItalia #running… - Hysteriasfields : Io tutta bella in tenuta da running, esco per fare la mia sessione di cardio ed ecco che piove. Poi perché preferis… - comunefi : RT @portalegio: Torna Half Marathon Firenze #Vivicittà, la grande classica della corsa su strada che vede ogni anno professionisti e appass… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Fondata nel 2013 da Tony Post,rappresenta il culmine di oltre 30 anni di esperienza nel settore calzaturiero e in quello dela livello agonistico. Tony si è innamorato della corsa gareggiando per la squadra di atletica di Tulsa University. Dopo il college si è trasferito in Massachusetts per continuare a praticare questa disciplina a livello agonistico. Allenamenti e gare erano però ostacolati e pregiudicati da infortuni, sovrallenamenti oinadatte. Non potendosi mantenere esclusivamente grazie al, Tony ha iniziato a lavorare per un piccolo calzaturificio a conduzione familiare, The Rockport Company. Nei 15 anni alla Rockport Tony ha imparato l’arte calzaturiera: la complessità delle forme moderne, il modo in cui combinare i materiali e gli elementi costruttivi della scarpa in modo che il piede potesse muoversi con naturalezza. In quel periodo il ...