Rosy Castello conquista J-Ax alle Blind Audition | video dell’esibizione in Feelin good

(Di giovedì 5 aprile 2018) L'esibizione diJ-Ax a The Voice Of Italy: la giovane cantante si è esibita nel corso della terzacon il branodi Nina Simone, riproposto negli anni anche da altri interpreti della musica internazionale, come Michael Bublè.Diciannovenne intraprendente,si definisce una sognatrice: inizia a cantare all'età di soli sei anni, e piano piano la musica diventa un'esigenza e una necessità. Con l'interpretazione inJ-Ax e un posto nel suo team all'interno di The Voice.Il rapper, infatti, è stato il solo coach a girarsi per la concorrente: "Hai già una tecnica ben definita, potresti addirittura dare lezioni di canto a molti cantanti già affermati in Italia", ammette Ax. E continua, "Il ragionamento può essere sbagliato, l'emozione no". Giunto alla quinta edizione, The Voice Of Italy ha fatto ...