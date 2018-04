Ronaldo in volo | magia che ferma il tempo

Il volo angelico di Cristiano Ronaldo : Non mi è stato mai simpatico Cristiano Ronaldo. Nonostante i gol fatti, i dribbling riusciti, i numeri da circo e quelli efficaci. Non ho mai sopportato più di tanto quel suo sorriso spocchioso di chi ha avuto un talento in dono e l'ha allenato giorno dopo giorno per renderlo oro puro.La sua vanità spropositata, i suoi addominali da copertina mostrati dopo i gol come un vessillo. Tutto questo mi ha sempre impedito di ...