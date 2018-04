Roma | una tv iraniana censura lo stemma della società

Contro il Barça tanta sfortuna - ma la Roma paga la 'linea Pallotta' e rimpiange Salah : Oggi Pallotta si lamenta della "sfortuna" Contro il Barcellona, ma è lecito chiedersi , come scrive il Corriere dello Sport , se "il primo bilancio da salvare sia sempre quello economico e non quello ...

Pubblicato l’ultimo Romanzo di Mary Shelley : altro che Frankenstein - la vera eroina è una donna : È arrivato nelle librerie italiane, Pubblicato da Edizioni della Sera, l’ultimo romanzo di Mary Shelley: un’opera molto particolare, che abbandona l’antieroe impersonato da Frankenstein in favore di una donna.Continua a leggere

Il Barça mata una Roma sfortunata : Spagna batte Italia 7-1. La due giorni di Champions boccia le nostre squadre al cospetto dei colossi Real e Barcellona e di fatto interrompe il loro cammino europeo. Ma se la Juve può già alzare ...

Roma che sfortuna! Autoreti e rigori negati : il Barca cala il poker. Dzeko per l'onore : La Roma perde 4 a 1 contro il Barcellona nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Gli ospiti partono bene richiedono un rigore che poteva starci ma l'arbitro non lo concede. I blaugrana, ...

Roma SI QUALIFICA SE... / Barcellona - Champions : sfortuna e uno-due blaugrana - ora si fa dura : Champions League, la ROMA si QUALIFICA SE... a Barcellona serve la saggezza di Di Francesco e una buona dose di calma: c'è anche la partita di ritorno all'orizzonte(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 21:49:00 GMT)

Barcellona-Roma 0-0 La Diretta Nainggolan in tribuna - Peres terzino - Florenzi nel tridente d'attacco : Sorteggio crudele quello che ha destinato alla Roma un avversario come il Barcellona, primo in classifica nella Liga e squadra candidata, assieme al Manchester City su tutte, per la vittoria finale...

Monchi : 'Niente alibi se vogliamo crescere. Abbiamo meritato di essere qui. Facciamo una partita da Roma' : Il ds della Roma , Monchi , è intervenuto ai microfoni Premium Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida del Camp Nou contro il Barcellona : 'Se la Roma vuole andare avanti e crescere, sia per il presente che per il futuro, non deve cercare alibi se ...

Roma - Nainggolan non recupera : a Barcellona andrà in tribuna : Barcellona - Brutti spifferi di vento a Barcellona. Nainggolan non ci sarà, il tam tam aperto da Sky in diretta è subito arrivato dalle parti del Camp Nou: il recupero non è riuscito e il test della ...

Veronica Bocelli : "Sono fortunata ad avere Andrea. È molto Romantico : mi scrive poesie e proposte indecenti" : "Sono fortunatissima, perché Andrea è molto romantico, ho delle mail che sono decisamente private, a volte sono poesie, a volte rime, a volte proposte indecenti". In un'intervista al settimanale Oggi in edicola il 5 aprile, Veronica Berti parla del rapporto con il marito Andrea Bocelli."Lui vuole che a pranzo e a cena nessuno abbia il cellulare vicino...a tavola si va dall'ufologia alla religione, alla sessualità a quello ...

Roma - Monchi : “quella con il Barcellona è una bella sfida” : “Quella con il Barcellona è una bella sfida utile soprattutto per capire se siamo sulla strada giusta nella crescita che vogliamo fare per il presente e per il futuro. È bello andare al Nou Camp e avere di fronte calciatori di un livello molto alto. Arrivare ai quarti di Champions e affrontare una squadra così è motivo di grossa soddisfazione. Questa sfida significa molto, conosciamo l’importanza di questa eliminatoria”. Così ...

Governo Di Maio-Salvini - Roma val bene una messa? : Prima aveva cominciato Luigi Di Maio baciando con aria compunta l’urna del sangue di San Gennaro, poi si era messo in scia Matteo Salvini con i suoi giuramenti sulle sacre scritture, infine aveva concesso il bis il leader pentastellato con un’ostentata presenza alla messa di Pasqua nella chiesa di Pomigliano d’Arco. Ennesimo segnale di un ritorno al passato che retrodata le lancette della storia italica, al tempo della politica bigotta e – al ...

Pestato a calci e pugni per una ragazza davanti a un locale nel centro di Roma : Pestato a calci e pugni per una ragazza davanti a un locale nel centro storico di Roma. A denunciare l'aggressione un ragazzo di 28 anni residente ad Albano Laziale, alle porte della Capitale. Il ...