Roma Summer Fest | la grande musica arriva nella Capitale

Roma Summer Fest la Capitale della musica internazionale : di Stefania Cigarini Rock, pop, jazz, classica, world music, spettacoli e quattro concerti in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Luglio Suona Bene cambia nome e diventa Roma Summer Fest con l'idea di trasformare Roma in una Capitale per ...

Nasce Roma Summer Fest - all'Auditorium due mesi di concerti con i big : ... dal rock al pop, dal jazz alla classica, con in più una serie di esibizioni in collaborazione con l'Accademia di Santa Cecilia e anche spettacoli, a partire dalla doppia data di Gigi Proietti , ...

Raggi : Summer Fest occasione per far crescere - cambiare ed evolvere Roma : Roma – Di seguito le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Roma cresce, cambia e si evolve. Oggi presentiamo una maniFestazione che cambia e cresce anche nel nome. Abbiamo oltre due mesi di eventi con oltre 40 concerti ed eventi dal 26 maggio all’1 agosto. Un calendario ricchissimo che rappresenta ancora una novità nell’ottica di una città che cresce, cambia e si evolve”. “ci sarà anche uno spazio ...

Steven Tyler, leggenda ed icona musicale, vincitore di Grammy Awards, filantropo, inserito nella Rock and Roll Hall of Fame arriva all'Auditorium Parco della Musica per

Due nuovi nomi si aggiungono al cartellone del Roma Summer Fest, il Festival estivo prodotto da Fondazione Musica per Roma nella cavea dell'Auditorium Parco della

James Blunt in concerto il 17 luglio al Roma Summer Fest : Roma, 5 mar. , askanews, - James Blunt farà tappa con il suo "The Afterlove Tour" alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest 2018.Il 2017 è stato un anno particolarmente ...

Arctic Monkeys aprono il Roma Summer Fest all'Auditorium : Il Roma Summer Fest, il nuovo Festival dell'Auditorium Parco della Musica, si aprirà con uno show esclusivo degli Arctic Monkeys, la band che ha rivoluzionato il rock del nuovo millennio. Il 26 maggio,...

Gli Hollywood Vampires l'8 luglio al Roma Summer Fest : Il loro tour estivo del 2016, salutato da un successo travolgente, li ha portati in più di 23 città, 7 nazioni, attraversando il mondo da Verona, New York fino a Bucarest, e suonando da headliner in ...

