Roma scoppia la polemica sul manifesto anti aborto

Virginia Raggi "Roma - più poteri"/ Calenda "manco con gli Avengers" e scoppia caso-autismo con Frankie Hi-Nrg : Virginia Raggi, "a Roma più poteri e risorse": arriva la replica del ministro allo Sviluppo economico Carlo Calenda, "per come è messa, nemmeno gli Avengers"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Ballando - scoppia la passione fra Cristina Ich e Luca Favilla : baci nella notte a Roma : Roma - Dopo la discussione in trasmissione sulla presunta love story a favore di telecamere a ' Ballando con le stelle ', Leggo.it torna a parlare della coppia danzerina formata da Luca Favilla e ...

Roma-Shakhtar : Ferreyra spinge raccattapalle oltre i cartelloni/ Scoppia rissa : ragazzo soccorso in barella : Roma-Shakhtar: Ferreyra spinge raccattapalle oltre i cartelloni. Scoppia rissa in campo: ragazzo soccorso in barella, portato via dall'automedica. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:47:00 GMT)

Roma - via di Portonaccio torna preferenziale e scoppia il caso : 400mila multe in 6 mesi. Automobilisti : ‘Mancava segnaletica’ : Oltre 400mila multe per 400 metri di preferenziale, sanzioni comminate per 45 milioni di euro. E tutto in sei mesi. Succede a Roma, in via di Portonaccio che unisce due direttive importanti della Capitale, la via Prenestina con la via Tiburtina. Via di Portonaccio, nella porzione che sfocia su via Tiburtina e va alla Stazione Tiburtina, era una corsia preferenziale per bus e taxi dagli anni sessanta, ma otto anni fa è stata resa percorribile da ...

"Renzi vuole l'unità - Grasso no" Romano Prodi ad Affaritaliani.it L'ira di Liberi e Uguali. Scoppia il caso : "Renzi e il Pd lavorano per l'unità del Centrosinistra, Libero e Uguali no". Le parole pronunciate da Romano Prodi in un colloquio telefonico con Affaritaliani.it creano un vero e proprio caso politico, proprio all'indomani della chiusura delle liste e a poco più di un mese dalle elezioni politiche del 4 marzo Segui su Affaritaliani.it