Roma | maxi manifesto ProVita contro l' aborto | è polemica

Maxi-manifesto anti aborto a Roma - proteste e sui social. 'Raggi lo rimuova' : Un messaggio esplicito, firmato ProVita, campeggia sotto la gigantografia di un feto nel grembo materno, affissa a Roma in via Gregorio VII. 'Tu eri così a 11 settimane. Tutti i tuoi organi erano ...

Roma - il Real Madrid affonda per Alisson : arriva la maxi offerta : Roma, IL Real Madrid affonda PER Alisson- Il Real Madrid pensa al futuro e si prepara a tentare l’assalto ad Alisson. Come riportato dal quotidiano spagnolo “As”, le Merengues sarebbero pronte a tentare l’affondo deciso e concreto per il portiere brasiliano della Roma. L’estremo difensore capitolino avrebbe sorpassato la concorrenza di Donnarumma e di De […] L'articolo Roma, il Real Madrid affonda per Alisson: ...

Addio Frizzi - oggi i funerali a Roma : maxi schermi a piazza del Popolo : Un lungo applauso è stato tributato dalle centinaia di persone che sono in piazza del Popolo all'arrivo del feretro all'ingresso della Chiesa degli Artisti per il funerale di Fabrizio...

L'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi ?Folla e maxi-schermi a Roma : Roma dà il suo ultimo saluto a Fabrizio Frizzi. Il ragazzo gentile della tv si è spento lunedì scorso dopo una emorragia cerebrale. La scomparsa del conduttore Rai ha di fatto commosso milioni di italiani e in migliaia ieri hanno voluto salutarlo in rigoroso silenzio con una visita alla camera ardente allestita in viale Mazzini. E migliaia di persone hanno letteralmente invaso piazza del Popolo oggi per dire addio a Frizzi. I funerali trasmessi ...

Abusi sessuali in scuola materna - arrestato maestro 25enne; Roma - maxi-blitz dei vigili contro abusivi : Per l'assessore capitolino allo Sport, Daniele Frongia, si tratta 'di una gara storica'. 27 marzo 2018 Redazione

Roma - Alisson giura fedeltà : "Voglio vincere qui". Per lui pronto un maxi-ingaggio : Alisson Becker, 25 anni. AFP Dice Alisson alla Tv della Roma: 'Non sono insostituibile'. Magari sarà anche vero, ma per il club giallorosso il neo capitano del Brasile , ha indossato la fascia nell'...

Roma - così nasce una voragine. Ecco il video della maxi buca che si è aperta in circonvallazione Appia : Nel video pubblicato sulla pagina facebook Roma Lavora la maxi voragine che si è aperta in strada a Roma, tra due auto in sosta, sulla circonvallazione Appia. Le due macchine sono rimaste in bilico. Sul posto 4 pattuglie della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno iniziato l’intervento di recupero. La voragine è larga tre metri per cinque e profonda 6 metri. Il 13 marzo scorso un’altra voragine si era aperta su circonvallazione ...

