Roma | mangia gelato sulla scalinata in piazza di Spagna e aggredisce i vigili | turista

Roma dal 6 all’8 aprile è la Città della Pizza (ecco cosa mangiare) : C’è chi ama quella Romana, sottilissima, chi preferisce quella napoletana, dal bordo più alto, chi la prepara in casa e chi sperimenta il delivery, chi ordina solo Margherita, quelli che lasciano il bordo nel piatto (un delitto) e chi si lascia tentare dagli abbinamenti più arditi. E poi chi, democraticamente, le ama tutte, senza distinzioni. Alla Pizza, la regina della cucina italiana, è dedicata una tre giorni che farà di Roma non solo ...

Roma - rom mangiano al ristorante : non pagano e pestano titolare : Una cena pantagruelica: primo, secondo e dolci. Tutto (chiaramente) senza pagare. Non solo: dopo aver sollevato coltello e forchetta, due rom della Capitale hanno anche alzato le mani sul titolare che aveva cercato di farle pagare. Pausa sigaretta per la fugaConto amarissimo per il proprietario del ristorante cinese XinYi in via Trionfale 9020 poco distante dalla fermata della stazione Monte Mario che oltre a prendere le botte non riuscirà ...

Elton John compie 71 anni e festeggia a Roma col marito : ecco cosa hanno mangiato : Elton John compie 71 anni e decide di festeggiare il compleanno a Roma: accompagnato dal marito, il leggendario cantante e compositore britannico ha scelto un noto ristorante di Trastevere per...

'Laziale non mangia maiale' con una svastica. Dopo Anna Frank con la maglia della Roma - ancora un insulto : ancora antisemitismo collegato al calcio nella capitale, in particolare a roma nord. Una scritta 'Laziale non mangia maiale' accompagnata da una svastica è infatti da poco comparsa nel quartiere Fleming, in particolare a via Flaminia angolo via città di Cascia.Quello del Fleming è solo uno dei tanti casi di insulti dai contorni antisemiti di cui si stanno rendendo protagoniste le due tifoserie della capitale negli ultimi ...

Roma - MONCHI E DI FRANCESCO/ Mangiante svela : "Se non si qualifica in Champions League sarà esonerato" : ROMA, Di FRANCESCO, MONCHI incontro Pallotta e fa da garante: avanti con il tecnico abruzzese. Il direttore sportivo giallorosso ha visto il patron, garantendo per l’ex Sassuolo(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:01:00 GMT)

6 street food Romani a cui non si può resistere (e dove mangiarli) : Siete seduti comodamente sul vostro divano intenti a pianificare le tappe del prossimo viaggio nella Città Eterna. Colosseo, Pantheon, Fori Imperiali. Poi ancora Rione Trastevere, er Cuppolone (alias la Basilica di San Pietro), Campo de’ fiori: nel caso in cui aveste bisogno di qualche piccolo consiglio, queste sono – solo alcune ovviamente – delle soste imprescindibili da visitare una volta oltrepassato il Grande Raccordo Anulare, ...

Unghie a punta e rossetti 'da mangiare' : alla Fiera di Roma tutte le novità sull'estetica : Al padiglione 4 il mondo dei massaggi curato dalla naturopata Gaetana Di maio, mette in mostra i macchinari più evoluti al fianco di nuove tecniche di rilassamento. Tra le novità da provare la ...

Street food estremo - ecco cosa mangiano gli stranieri a Roma : Vi è mai capitato di perdervi all’Esquilino? È una cartina geografica di odori e sapori. È il quartiere simbolo dell’integrazione alla Romana e del trionfo del caos. È la culla dello “Street food non convenzionale”.Tra piazza Vittorio e la stazione Termini esiste un circuito gastronomico parallelo, una vera e propria costellazione di aree ristoro improvvisate, dove gli stranieri acquistano per pochi euro ...