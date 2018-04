Roma | Legionari di Cristo | seminarista trovato morto Giallo sullo stato di

Roma - seminarista americano trovato morto nel collegio dei legionari di Cristo. Aperta un’inchiesta : Il suo corpo è stato ri trovato senza vita intorno alle 16 del lunedì di Pasquetta. Antonhy Freeman, 29 anni, seminarista americano dei legionari di Cristo, domenica sera aveva cenato insieme ai colleghi prima di andare nella sua stanza. Come riporta Il Messaggero, dovrebbe essere deceduto nella notte, ma l’avanzato stato di decomposizione riscontrato dal medico legale sembra incompatibile con questa ricostruzione: le venti ore conteggiate ...

Joseph Anthony Freeman - morto seminarista dei Legionari di Cristo a Roma. Aperta un'inchiesta : Il corpo di Joseph Anthony Freeman, seminarista americano di 29 anni, è stato trovato il giorno di Pasquetta nella sua stanza nel collegio dei Legionari di Cristo in via Aldobrandeschi, all'Aurelio a Roma. Una morte misteriosa sui cui la Procura ha aperto un'inchiesta, come riporta il Corriere della sera.Lo stato di decomposizione del corpo infatti ha fatto sobbalzare il consulente della procura. Il disfacimento delle membra sarebbe ...