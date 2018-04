Roma | l' attrice americana Olivia Luccardi molestata su un taxi abusivo

Olivia Taylor Luccardi - attrice Netflix violentata a Roma : «Vi racconto la mia notte di terrore nel taxi» : Olivia Taylor Luccardi, l'attrice statunitense di diverse serie tv targate Netflix, non si fidava di quel tassista abusivo che si era proposto di accompagnare lei e le sue amiche a casa, al...

“Mi hanno violentata”. Roma - choc per l’attrice dell’amata serie tv. Il suo racconto : “Ho preso un taxi poi è successo tutto questo” : Ogni giorno una foto postata in rete. Ogni giorno uno spaccato di Roma. Le bellezze artistiche della città eterna l’avevano conquistata e lei, puntualmente, divideva quella gioia profonda con il mondo e tutti i fan sparsi nel pianeta. Non sapeva che la città poteva avere un altro volto: sporco, lurido e cattivo. Ma presto, la stellina di Netflix se ne sarebbe resa conto. E adesso è polemica su una città lasciata alla sbando che già alcuni ...

Roma : Virginia Marchesini - figlia dell'attrice Anna - querela il padre. Ma il gip archivia : Il gip chiude con l'archiviazione la querelle giudiziaria sollevata da Virginia Marchesini, figlia dell'indimenticabile Anna, contro il padre Pasquale Valente. A spingere la giovane a querelarlo sono ...

La Dolce Vitti/ Roma - la carriera dell'attrice in una mostra : “Va celebrata anche come autrice” : Una grande attrice e una mostra pronta a rendere giustizia alla sua lunga carriera, questo rappresenta La Dolce Vitti da oggi al Teatro dei Dioscuri al Quirinale a Roma.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 14:36:00 GMT)

La Dolce Vitti/ Roma - la carriera dell'eccentrica attrice in una mostra : Una grande attrice e una mostra pronta a rendere giustizia alla sua lunga carriera, questo rappresenta La Dolce Vitti da oggi al Teatro dei Dioscuri al Quirinale a Roma.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 11:58:00 GMT)

“La dolce Vitti” - a Roma in mostra la vita di un’attrice unica : Si intitola “La dolce Vitti” la mostra fotografica ospitata fino al 10 giugno al Teatro dei Dioscuri al Quirinale che ripercorre le vite, le svolte, lo stile, i film della grande attrice.

”Ok - ora confesso tutto”. Canna-gate - il passo indietro di Nadia Rinaldi. In vista della macchina della verità - l’attrice Romana racconta quello che ha visto sull’Isola dei Famosi : Puntata incentrata sul Canna-gate quella messa in onda da Barbara D’Urso su Canale 5 del 25 febbraio. Tra Domenica Live che riporta, Striscia la Notizia che accusa e L’Isola dei Famosi che minimizza, il caso che vede Francesco Monte sollevato da Eva Henger nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi non accenna a sgonfiarsi. Anzi. Questo fine settimana a Domenica Live Craig Warwick, Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi si ...

NATHALIE GUETTA LASCIA DON MATTEO/ L'attrice torna a a vivere a Parigi dopo anni tra Napoli e Roma : NATHALIE GUETTA LASCIA Don MATTEO ed approda nello show di Rai1, Ballando con le stelle 2018 per scrollarsi di dosso il personaggio 'ingombrante' di Natalina.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 22:00:00 GMT)

Nadia Rinaldi Vs EVa Henger/ L'attrice Romana sbotta sul canna gate : "c'è una produzione che è responsabile" : Eva Henger e Nadia Rinaldi, dopo l'Isola dei Famosi il caso "canna gate" continua ma la loro amicizia non è a rischio: "Ci conosciamo da 22 anni, capisco che per lei è doloroso"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 18:23:00 GMT)

Claudia pandolfi : età - altezza - peso - mariti - compagni e figli. Tutto sulla bella attrice Romana : Ma che bella che è Claudia pandolfi! In questi giorni stiamo apprezzando la sua bravura per la fiction “È arrivata la felicita’ 2”, con Claudio Santamaria, in onda su Rai1. Non tutti lo sanno, ma l’attrice classe 1974 (43 anni), ha partecipato, quasi per caso, a Miss Italia 1991, dove viene notata da Michele Placido. Più tardi Claudia, alta 1,71 mt, esordisce sia sul grande che sul piccolo schermo, diventando ben presto una delle ...

Domenica Live - il clamoroso fuori onda di Nadia Rinaldi. Incalzata da Eva Henger sull’ormai famoso “canna-gate” - l’attrice Romana si fa sfuggire una frase a microfoni aperti : delirio sui social : Ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso, Nadia Rinaldi, reduce dall’Isola dei Famosi, traccia un bilancio della sua esperienza e dice la sua sull’ormai famosa ”canna-gate”. In studio anche Eva Henger, che ha voluto confrontarsi proprio con Nadia sulla vicenda di Francesco Monte. Secondo la soubrette ungherese, l’attrice romana avrebbe visto tutto. Ma la Rinaldi ha negato con forza, spiegando le sue ...

“Non ho nulla da dirti”. Isola dei Famosi - avete visto che è successo in diretta? Attimi di tensione dopo l’eliminazione di Nadia Rinaldi. Non tutti ci hanno fatto caso : quel particolare e le parole (acidissime) della’attrice Romana : Nessuno si aspettava niente di meglio da Nadia Rinaldi, la seconda eliminata dell’Isola dei Famosi. Nadia deve lasciare il reality show: al televoto ottiene il 50% delle preferenze contro il 35% di Rosa e il 15% di Francesca. Sale a 4 quindi il numero dei concorrenti tornati in Italia (due per eliminazione da nomination, due per essersi ritirati per altri motivi: vedi Francesco Monte e Chiara Nasti). Ma quello che ha fatto veramente ...

Addio alla 'Magda' di Carlo Verdone. Morta a Roma l'attrice Irina Sanpiter : È Morta questa mattina a Roma l'attrice russa Irina Sanpiter. Malata di leucemia da quanto aveva 27 anni, si è spenta a 60 anni all'Ospedale Umberto I dove era ricoverata da 8 mesi. A renderla celebre ...

FAUSTO BRIZZI E CRISTIANA CAPOTONDI/ Foto - a pranzo il regista accusato di molestie e l'attrice a Roma : FAUSTO BRIZZI e CRISTIANA CAPOTONDI sono stati Fotografati insieme durante un pranzo che si è tenuto in un ristorante del quartiere Prati di Roma. (Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 07:45:00 GMT)