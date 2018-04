Roma | la Capitale si appresta ad ospitare il 1° GP di Formula E

Roma Summer Fest la Capitale della musica internazionale : di Stefania Cigarini Rock, pop, jazz, classica, world music, spettacoli e quattro concerti in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Luglio Suona Bene cambia nome e diventa Roma Summer Fest con l'idea di trasformare Roma in una Capitale per ...

«Basta spolpare la Capitale». Raggi : «Voglio i superpoteri per Roma» : «Buongiorno, scusate il ritardo». Virginia Raggi arriva nella saletta dell?orologio, l?anticamera del suo ufficio in Campidoglio, con qualche foglio in mano e un sorriso...

Di Maio - un po' capo politico un po' premier (pur non essendolo) - incontra Raggi e i consiglieri : "Roma Capitale nell'agenda di governo" : Sembra quasi che, nella sala degli Arazzi del Campidoglio, Luigi Di Maio si muova da premier. Prima della pausa pasquale il capo politico grillino ha incontrato Virginia Raggi e i consiglieri M5s. In questi giorni di attesa e di difficili trattative per formare il governo e prima ancora che inizino le consultazioni al Quirinale, l'aspirante premier grillino scrive e riscrivere il programma da presentare al capo dello Stato. Nei fatti un'agenda ...

Roma - Campidoglio - vertice Di Maio-Raggi : "Più poteri per la Capitale" : Il confronto richiesto dalla sindaca ha riguardato l'approvazione dei decreti attuativi della legge che prevede più autonomia e più poteri per la città. E lo...

Ambiente : alleanza Roma Capitale - ENEA e GSE per una città più sostenibile : Tagliare le emissioni di CO2 del 40%, puntando su rinnovabili ed efficienza energetica in settori chiave come edilizia pubblica e residenziale, illuminazione, mobilità e rifiuti, e adottare una strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Sono questi gli obiettivi dell’accordo di collaborazione tra Roma Capitale, ENEA e GSE, firmato in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi e dai presidenti Federico Testa (ENEA) e Francesco ...

Mafia Capitale - pg Roma chiede 26 anni e 6 mesi per Carminati e 25 e 9 mesi per Buzzi : Ventisei anni e mezzo per Massimo Carminati e 25 anni e 9 mesi per l’ex ras delle cooperative Romane Salvatore Buzzi per associazione a delinquere di stampo mafioso. Sono le richieste di condanna fatte dal procuratore generale Antonio Sensale nel processo di appello Mafia Capitalr nell’aula bunker di Rebibbia, alla III Corte d’Appello di Roma in cui compaiono 43 imputati. In primo grado Carminati e Buzzi sono stati condannati rispettivamente a ...

Addio Roma - anche l'Abi dalla capitale si sposta verso Milano : Roma, 28 mar. , askanews, L'associazione bancaria da Roma si sposta verso Milano, un altro colpo negativo per l'immagine della capitale. Il progetto, secondo alcune fonti dell'Abi, è di cominciare a ...

Addio Roma - anche l'Abi dalla capitale si sposta a Milano : L'associazione bancaria Abi da Roma si sposta verso Milano, un altro colpo negativo per l'immagine della capitale. Il progetto, secondo alcune fonti dell'Abi, è di cominciare a trasferire una parte dei...

Raggi : più poteri a Roma Capitale - con Di Maio premier priorità : Roma, , askanews, - "Lo spostamento dei ministeri fuori da Roma è assolutamente un'ipotesi balorda. Rilevo invece che dopo oltre un anno e mezzo che chiedo a nome di tutti gli italiani che Roma ...

Roma Capitale punta alla sostenibilità. Collaborerà con ENEA - ISPRA - Difesa e GSE : Teleborsa, - Importante passo avanti di Roma Capitale verso la sostenibilità, l'energia rinnovabile e pulita e la tutela dell'ambiente . Il Campidoglio ha infatti sottoscritto, nel corso di una ...

Roma : dalla Capitale alla Svizzera con documenti falsi. Arrestato siriano : Roma – Arrestato 29enne siriano mentre cercava di raggiungere la Svizzera Roma – I Carabinieri della stazione Roma Salaria hanno Arrestato un uomo di origine... L'articolo Roma: dalla Capitale alla Svizzera con documenti falsi. Arrestato siriano proviene da Roma Daily News.

Formula E - GP Roma 2018 : quanti soldi guadagna la Capitale? Beneficio economico incredibile - si rifanno le strade : Il GP di Roma di Formula E sarà qualcosa di davvero eccezionale, un momento unico e imperdibile: la Città Eterna ospiterà una gara automobilistica per la prima volta nella sua storia millenaria, un evento eccezionale previsto nei pressi dell’EUR. I venti piloti in pista si daranno battaglia sul tracciato all’ombra del Colosseo, davanti a 30mila spettatori: motori green, nessun impatto sull’ambiente, l’elettricità che ...