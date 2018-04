Roma | il punto sugli infortunati | Nainggolan ancora a parte | Ünder può tornare per il

Ape e Rita - il punto a Roma con gli esperti : Io penso che non ci siano spazi tecnici per eliminare la riforma Fornero, poi la politica può decidere molte cose. Occorre invece trovare forme nuove -ha concluso- e questi strumenti possono dare una ...

Fi tiene il punto : Roma ni candidato per presidenza Senato : Roma, 21 mar. , askanews, Forza Italia tiene il punto sul nome di Paolo Romani per la presidenza del Senato . E' quanto è emerso dal vertice di palazzo Grazioli dei big azzurri con Silvio Berlusconi.

Serie A - Napoli- Roma 2-4 : Juve a un solo punto dagli azzurri : I partenopei crollano in casa contro i giallorossi: Dzeko , 2, , Under e Perotti rilanciano Di Francesco

Roma - Di Francesco : "Questa vittoria deve essere un punto di partenza" : "La sconfitta più pesante è stata quella col Milan per l'atteggiamento che abbiamo avuto. Abbiamo lavorato molto in settimana, abbiamo dimostrato di essere squadra ma questo deve essere un punto di ...

Roma - Totti : 'Di Francesco punto fermo - crediamo in lui e lo sosterremo fino alla fine' : Una settimana complicata per la Roma . Prima la sconfitta nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, poi il brutto ko interno contro il Milan nell'...

Roma - Totti 'Di Francesco punto fermo - faremo un gran finale di stagione' : Francesco Totti , da Montecarlo dove stasera sarà premiato ai Laureus Sport Award in qualità di ambasciatore, torna a far sentire la sua voce nel momento più complicato della stagione giallorossa e ...

Neve a Roma : Zingaretti in Protezione Civile per fare il punto : Neve A Roma: Zingaretti IN Protezione Civile PER fare IL punto Roma – Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, si trova presso la Sala Operativa della... L'articolo Neve a Roma: Zingaretti in Protezione Civile per fare il punto su Roma Daily News.