Roma ha un nome segreto | ecco qual è

Roma 'E' la stampa - bellezza!' è il nome che MicroMega ha scelto per il suo almanacco dedicato al giornalismo. Questo numero speciale verrà ... : In Questo senso la scienza 'non è democratica'. Ma una corretta e diffusa informazione scientifica, specie in quest'epoca in cui le scoperte della scienza entrano prepotentemente nelle nostre vite, è ...

Giro d’Italia 2018 - il percorso ai raggi X : tutte le 21 tappe e le date. Salite infernali - torna lo Zoncolan - 2 cronometro e arrivo a Roma : Il Giro d’Italia 2018 scatterà il prossimo 4 maggio da Gerusalemme. La Corsa Rosa incomincerà il proprio viaggio in Israele, per la prima volta una grande corsa a tappa scatterà fuori dall’Europa. Si entra nella storia, ancora una volta l’evento organizzato da RCS Sport si preannuncia spettacolare e avvincente con tanti campioni al via e un percorso molto affascinante e impegnativo. Le prime tre tappe all’estero non ...

Senato : Ruocco - ben venga nome che non sia Romani : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Ben venga che non sia Romani”. Carla Ruocco, del Movimento 5 stelle, commenta così la decisione della Lega di votare Anna Maria Bernini per la presidenza del Senato. Di più non dice sia sulla candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Camera o su eventuali appoggi a Emma Bonino e Luigi Zanda per la guida del Senato. “Noi ci impegnamo -si limita ad affermare- perchè il Parlamento inizi a ...

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Prime fumate nere. Fi : “Votiamo Romani”. Boccia al Pd : “Ora nome nostro” : Nelle urne di Camera e Senato, almeno per oggi, si accatasteranno montagne di schede bianche. L’intesa è saltata, anche con qualche fuoco pirotecnico come il rifiuto di Luigi Di Maio di incontrare Silvio Berlusconi, soprattutto a causa dell’insistenza del centrodestra e soprattutto di Forza Italia sulla candidatura alla presidenza del Senato di Paolo Romani, condannato in Cassazione per peculato. Un pallino su cui Berlusconi non si ...

Calabria : Romani scelto da FI. nome autorevole e di grande esperienza : Roma – Calabria: Romani è figura che FI ha scelto per Presidenza del Senato Roma – Di seguito le dichiarazioni rilasciate a ‘Tagadà’ su La7... L'articolo Calabria: Romani scelto da FI. nome autorevole e di grande esperienza proviene da Roma Daily News.

Matteo Salvini si smarca da Forza Italia su Paolo Romani : "Sbaglia M5S a porre veti ma anche chi si fissa su un nome" : Forza Italia tira dritto su Paolo Romani candidato alla presidenza del Senato, la Lega no. "Il M5S sbaglia a porre veti, ma sbaglia anche chi si arrocca su un solo nome" dice Matteo Salvini, che fa il punto sull'andamento del negoziato al termine della prima votazione di Palazzo Madama. "Ognuno di noi, in questo momento deve parlare con tutti e mettersi di lato di qualche centimetro, noi della Lega ci siamo messi di lato di un ...

La Russa - Lega ha fatto nome di Romani : ANSA, - ROMA, 22 MAR - "Incidentalmente la Lega ha fatto il nome di Romani". Lo dice Ignazio La Russa, capogruppo di Fdi, al termine della riunione del capigruppo a Montecitorio. La Russa spiega che ...

Centrodestra : Romani resta il nome per la presidenza del Senato : resta Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, il nome su cui il centro destra punta per la presidenza di Palazzo Madama. E' questa, stando a quanto emerso, la decisione presa da ...

Mihail : il fenomeno musicale dell’anno in Romania alla conquista dell’Italia : Who You Are” è il singolo di debutto internazionale di Mihail, considerato il fenomeno musicale dell’anno in Romania, dove è stato già consacrato Miglior Voce Maschile (Radio Awards), e Miglior Nuovo Artista (Media Music Awards). In vetta alla classifica airplay per 9 settimane consecutive, top 10 su Shazam, e #1 su iTunes, il brano sta decollando anche in Francia, Germania, e Spagna (dove è entrato nella autorevole lista Los 40), mentre il ...

Il centrodestra testa l'unità sul nome di Romani al Senato : 'Considero gli attacchi giornalistici dei quali è oggetto Forza Italia e il particolare il suo capogruppo Renato Brunetta ben al di là del legittimo diritto di critica della nostra azione politica. ...

La Roma vince nel nome di Astori - Di Francesco : Ora lo Shakhtar : Roma, 10 mar. , askanews, Con il cuore rotto dall'emozione per la scomparsa di Davide Astori, ex giallorosso ricordato prima dell'inzio della partita, la Roma supera 3-0 il Torino nell'anticipo della ...

Roma - Nainggolan cambia nome e look : da Ninja a Tigre : Roma - Da Ninja a Tigre il passo è breve: Radja Nainggolan dice addio alla sua amata 'cresta'. Nello scorso mese di febbraio la Nike ha commercializzato le nuove scarpe Mercurial e per l'occasione il ...