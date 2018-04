ROMA ' E' la stampa | bellezza!' è il nome che MicroMega ha scelto per il suo almanacco

Cosa scrive la stampa spagnola dei sorteggi Champions di Juve e ROMA : In Champions League sarà Italia contro Spagna. La mano di Shevchenko non è stata benevola, con Juventus e Roma, nello stabilire gli accoppiamenti per i quarti di finale. L’ex attaccante del Milan, designato per estrarre dall’urna le 8 squadre ancora in gara, ha riservato brutte sorprese. Forse le più temute. Per la squadra di Allegri ci sarà il remake della finale dello scorso anno con il Real Madrid ...

Crotone-ROMA - la conferenza stampa di Di Francesco LIVE : stata la settimana dell'affermazione europea della Roma, capace - a distanza di 10 anni dall'ultima volta - di entrare tra le migliori otto squadre della Champions League. Venerdì anche il sorteggio ...

Rabbia Milan - sballo Lazio. Juventus e ROMA - è tempo di sorteggi : la rassegna stampa : "Oggi le avversarie di Juve e Roma - rincara il Corriere dello Sport - Nell'urna più un valore di giocatori superiore ai 5 miliardi di euro". Tuttosport invece titola: "Pesca pericolosa: City, ...

ROMA : domani conferenza stampa Lotti su ‘Partita Mundial’ : Roma – allo stadio Olimpico calcio-spettacolo contro violenza su donne Roma – domani, venerdì 16 marzo (ore 12.30) nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio... L'articolo Roma: domani conferenza stampa Lotti su ‘Partita Mundial’ proviene da Roma Daily News.

Laura Pausini come il Papa : conferenza stampa in aereo per il nuovo disco e concerto a ROMA : Domani uscirà in tutto il mondo il suo nuovo album dal titolo 'Fatti sentire'. E per lanciarlo Laura Pausini non si è fatta certo parlare dietro, organizzando una conferenza stampa degna di Papa ...

ROMA - i vigili urbani : Non abbiamo carta per stampare i verbali : Ai vigili urbani del Comune di Roma - i celebri "pizzardoni" - mancherebbero pure le risme di carta per stampare i verbali.Questa la denuncia di alcuni agenti, che hanno chiesto l'anonimato, dall'edizione Romana di Repubblica oggi in edicola. Secondo la segnalazione al quotidiano capitolino in diversi gruppi della Municipale la carta per le stampanti mancherebbe ormai da tre mesi: da dicembre dell'anno scorso non ...

Elezioni 2018 - a Palermo ristampate nella notte 200mila schede finite in altri seggi. A ROMA presidente svuota l'urna - schede sbagliate E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

Elezioni 2018 - votano oltre 46 milioni di italiani A Palermo ristampate nella notte 200mila schede - erano nei seggi sbagliati. Proteste degli elettori ROMA - caos presidenti e scrutatori : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

Sarri : Conferenza stampa di Napoli vs ROMA : ... 'Sarri come Beppe Grillo e Paolo Gentiloni come quel Max Allegri ' in attesa della Conferenza stampa di Sarri Mordacemente l'edizione della Gazzetta dello Sport odierna come si legge da un suo ...

'Vitamina Ünder' - la ROMA è ancora viva; sfida Juve al Napoli : rassegna stampa : "Vitamina Ünder", Dybala e Pjanic: "Napoli, ci stiamo gasando" Il Corriere dello Sport apre titolando "Vitamina Ünder". "La Roma finisce la riserva e subisce la rimonta: 2-1 per lo Shakhtar, il turco ...

Elezioni - dopo Prodi pure Veltroni : “Gentiloni? Domenica con lui a ROMA”. E rinvia le risposte alla stampa : dopo l’endorsement di Romano Prodi, anche l’altro padre nobile dem Walter Veltroni, primo segretario Pd, sceglie di fare campagna elettorale con il presidente del Consiglio uscente: “Domenica sarò con Gentiloni a Roma all’Eliseo, avrete tutte le risposte alle vostre domande”, ha tagliato corto, senza replicare ai cronisti. Veltroni sarà così con Gentiloni Domenica 25 febbraio al teatro Eliseo della Capitale, per ...

Campidoglio : presentata ieri in conferenza stampa la Huawei ROMA Ostia : Frongia: Una delle corse più amate dai runner, siamo certi che sarà un’edizione ancora più bella delle precedenti presentata ieri in conferenza stampa nella Protomoteca... L'articolo Campidoglio: presentata ieri in conferenza stampa la Huawei Roma Ostia su Roma Daily News.