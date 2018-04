Roma | Continuava a perseguitare la sua ex | arrestato 25enne

romadailynews

(Di giovedì 5 aprile 2018) L’uomo aveva già avuto il divieto di avvicinarsi alla donna– Un cittadino egiziano è statodai Carabinieri del nucleo operativo della compagniaEur a seguito di una segnalazione giunta al 112. Si tratta di un uomo di 25 anni, residente a, disoccupato e con precedenti specifici, con l’accusa di atti persecutori. A segnalare e, di conseguenza, far arrestare lo straniero e’ stata l’ex compagna,na di 36 anni. Il giovane straniero era già stato denunciato il primo marzo scorso sempre dalla donna. E successivamente gli era stata notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento. La scorsa mattina l’uomo, contravvenendo alla misura cautelare, ha continuato ad assumere comportamenti molesti e persecutori nei confronti della ex. Poco dopo aver ricevuto la segnalazione, i carabinieri hanno raggiunto via ...