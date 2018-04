Roma | chiusa metro San Giovanni

A1 - chiusa la diramazione Roma Sud : Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 22 di mercoledì 4 alle ore 5 di giovedì 5 aprile, per chi proviene da Firenze, sara’ chiusa l’immissione sulla diramazione Roma sud, verso Roma/Gra (Grande raccordo anulare). Questo per lavori di manutenzione. In alternativa si consiglia di di percorrere la A24 Roma-Teramo e di seguire le indicazioni per Roma est. Lo comunica Autostrade per l’Italia. L'articolo A1, chiusa la ...

Roma - alla Balduina torna la paura - si apre nuova voragine : chiusa via Pereira : Una voragine sotto l'asfalto è stata trovata nella serata di ieri dai vigili del fuoco in via Rodriguez Pereira, tra il civico 14 e il civico 16, alla Balduina, nello stesso quartiere in cui a

Roma : voragine via Alghero è stata chiusa. Strada di nuovo percorribile : Roma – dopo voragine via Alghero pronta alla riapertura Roma – Di seguito quanto dichiarato da Salvatore Vivace, assessore ai Lavori pubblici del VII Municipio....

Roma - voragine in strada : due auto in bilico - chiusa l’Appia Il momento del crollo : video : Alle 15 di giovedì una grossa buca si è aperta sulla circonvallazione. Pompieri e polizia insieme con i vigili che hanno messo in sicurezza l’area

Maltempo - esonda un fosso : chiusa la strada nella periferia di Roma : chiusa una strada alla periferia di Roma dopo l'esondazione di un fosso a causa della pioggia forte. Secondo quanto si è appreso dalla polizia locale via Laerte, in zona Torre Maura, è chiusa nel tratto via delle Amazzoni e via Esperide perché completamente allagata a causa dell'acqua che e' straripata dal fosso che costeggia la strada. Chiuso anche un tratto di via Malafede per un dissesto del manto stradale.

Roma - l’assedio dei tifosi ubriachi chiusa Fontana di Trevi : Sabato notte, i vigili costretti e bloccare l’accesso al monumento dopo il bagno di alcuni scozzesi

Viabilità : A1 - domani notte chiusa la diramazione Roma Sud del GRA : Svincolo chiuso dalle 22 di giovedì alle 5 di venerdì Roma – Sulla A1 Milano-Napoli/diramazione Roma sud, dalle ore 22 di domani (giovedì 15) alle ore 5...

Maltempo Roma : cade albero di 25 metri - strada chiusa : 1/4 ...

Roma : Bus deviati - chiusa Via Prenestina : Roma: Bus deviati nel week end per abbattimento alberi e eventi sportivi Roma – Oggi dalle 8 alle 15 via Prenestina sara' chiusa tra via Emilio Longoni...

Vergogna Roma : città chiusa per buche : Traffico in tilt a Roma . Dopo le buche lasciate dal maltempo , VIDEO , e i cantieri di rifacimento del manto stradale in alcuni quartieri, arriva anche la chiusura del ponte Palatino, quello che ...