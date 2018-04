Rom | uno dei più evidenti paradossi dell’Italia

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 aprile 2018) Sono almeno 30 anni che uno sparuto 0,04% della popolazione italiana, diventa periodicamente oggetto dei temi che monopolizzano impegni e minacce nel periodo elettorale, discussioni nei talk show, colonne di cronaca locale. Quando poi si scopre che questa infinitesima entità è per la maggior parte costituita da bambini, che per quasi la metà si tratta di cittadini italiani, che per relegarli ai margini si spendono ogni anno circa 15 milioni di euro, ecco che allora entriamo in uno dei piùdel Paese Italia. E’ quanto si scopre sfogliando le pagine del rapporto che annualmente Associazione 21 luglio presenta in Senato in occasione della Giornata internazionale per i diritti dei Rom. In Italia si stima siano circa 26mila i rom presenti in baraccopoli formali e informali. Le prime, abitate da circa 16.400 individui, sono 148, disseminate in 87 Comuni. Il 55% dei rom in ...