Robot killer | un Paese li starebbe costruendo | 30 Stati boicottano la ' mission'

(Di giovedì 5 aprile 2018) Daiche ci ruberanno il lavoro a quelli che provvederanno direttamente a farci fuori, a sterminarci in un mondo diventato un enorme campo di battaglia.con 'licenza di uccidere', Intelligenze Artificiali capaci di offendere, "terminator" pronti a finire il bersaglio con una forza d'urto senza precedenti. Scenari fantascientifici che peròro per diventare realtà. Il Korea Advanced Institute of Science and Technology (Kaist), avanzato centro di ricerca e istituzione scientifica della Corea del Sud,sviluppando un progetto per costruire'assassini'. Cinquanta ricercatori di trenta paesi del globo che lavorano sulle Intelligenze Artificiali hanno scritto una lettera all'ateneo chiedendo che ponga fine a una collaborazione, a dir poco sospetta, con uno dei maggiori produttori di armi del. Missiva a chiare lettere Nella lettera firmata anche da quattro ...