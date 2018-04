Roberta Ragusa - anche la figlia minore si schiera con il padre : “È innocente” : Roberta Ragusa, anche la figlia minore si schiera con il padre: “È innocente” Dopo suo fratello Daniele, anche A. la figlia sedicenne di Roberta Ragusa, ha presentato una memoria difensiva in favore del padre Antonio Logli. L’elettricista di Gello San Giuliano è stato condannato in primo grado a vent’anni per l’omicidio della moglie.Continua a leggere […]

Roberta Ragusa/ Antonio Logli - Pomeriggio 5 : nuovo testimone a suo favore? Anche la figlia lo crede innocente : Roberta Ragusa, il caso di nuovo a Pomeriggio 5: un nuovo testimone a favore di Antonio Logli, Anche i due figli lo credono innocente. Le ultime notizie prima della sentenza.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:21:00 GMT)

Roberta Ragusa/ Antonio Logli - pg chiede condanna a 20 anni di carcere : testimonianza chiave a Pomeriggio 5? : Roberta Ragusa, processo d'appello a carico del marito Antonio Logli: attesa per la sentenza. Il pg ha chiesto la condanna a 20 anni di carcere con arresto immediato.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 17:25:00 GMT)

Roberta Ragusa : l'udienza è stata aggiornata al 14 maggio per la sentenza Video : 2 L'arringa dell'accusa era terminata oggi, 28 marzo, alle ore 18 e la sentenza era attesa in serata. Ma il tribunale di secondo grado ha rimandato la sentenza al 14 maggio. L'uomo condannato in primo grado a 20 anni di carcere dovra' aspettare ancora prima di sapere se dovra' scontare la sua pena o sperare nella Cassazione. La vicenda di #Roberta Ragusa ebbe inizio la notte tra il 12 e il 13 gennaio del 2012 quando la donna ...

Roberta Ragusa - slitta a maggio la sentenza per Antonio Logli : Roberta Ragusa, ultime notizie – Rimandata la sentenza per il processo a carico di Antonio Logli, accusato di aver ucciso la moglie ed averne occultato il corpo. Il tribunale di Firenze emetterà la sentenza fra un mese e mezzo, dopo aver analizzato gli ultimi documenti. Sempre più oscuro il caso di Roberta Ragusa, mentre l’opinione pubblica […] L'articolo Roberta Ragusa, slitta a maggio la sentenza per Antonio Logli proviene da ...

Cronaca ultime notizie : Roberta Ragusa - parte l'appello. La ricostruzione : Cronaca ultime notizie: Roberta Ragusa, marito unico indagato Il marito di Roberta, unico indiziato, non ha mai voluto parlare dinanzi ai giudici, scegliendo la via del silenzio e lasciando la parola ...

Chi l'ha visto - anticipazioni 28 marzo 2018 : Roberta Ragusa e processo a Antonio Logli - info streaming : CHI l'ha visto, DIRETTA streaming E REPLICA " In riferimento alla visione in streaming della nuova puntata di Chi l'ha visto di stasera, ricordiamo che su Rai.Tv sarà possibile vedere la 'diretta' ...

Roberta Ragusa - il pg : "Confermare in appello 20 anni di condanna per il marito Logli" : Il procuratore generale ha chiesto anche l'arresto. Presente per la prima volta al processo uno dei figli della coppia.

Omicidio Ragusa - il figlio di Roberta al fianco del padre al processo d’appello : Omicidio Ragusa, il figlio di Roberta al fianco del padre al processo d’appello Nel tribunale di Firenze si decide il destino di Antonio Logli, condannato in primo grado a 20 anni di reclusione con l’accusa di aver ucciso la moglie Roberta Ragusa. Al fianco dell’elettricista il primogenito Daniele, che in una memoria a favore del […]

Omicidio Ragusa - il figlio di Roberta al fianco del padre al processo d’appello : Nel tribunale di Firenze si decide il destino di Antonio Logli, condannato in primo grado a 20 anni di reclusione con l'accusa di aver ucciso la moglie Roberta Ragusa. Al fianco dell'elettricista il primogenito Daniele, che in una memoria a favore del padre ha dichiarato: "Quella notte non sentii alcun litigio".Continua a leggere

CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni 28 marzo : il caso di Roberta Ragusa : Chi l'ha VISTO? torna in onda oggi, mercoledì 28 febbraio, in prima serata su Raitre: Federica Sciarelli si occupa del caso di Roberta Ragusa in attesa della sentenza d'appello su Logli.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 08:21:00 GMT)

La scomparsa di Roberta Ragusa : tutti gli ultimi aggiornamenti : La scomparsa di Roberta Ragusa: tutti gli ultimi aggiornamenti La scomparsa di Roberta Ragusa: tutti gli ultimi aggiornamenti Continua a leggere

Roberta RAGUSA/ Antonio Logli - al via il processo d'appello : il figlio Daniele - "è innocente" : ROBERTA RAGUSA: al via il processo d'appello che vede imputato Antonio Logli. Il marito della donna scomparsa la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 si dice innocente, e il figlio gli crede(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:38:00 GMT)

Roberta Ragusa : 6 anni di false piste - molti sospetti e nessun cadavere : Sono trascorsi sei anni da quando Roberta Ragusa è scomparsa. Era la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012 e a San Giuliano, Pisa, si perse ogni sua traccia. Il marito Antonio Logli, accusato di omicidio volontario e distruzione del cadavere, è stato condannato a 20 anni di reclusione il 21 dicembre 2016, con rito abbreviato. Mercoledì 28 marzo si aprirà il processo di appello a Firenze. La sera della scomparsa dall’abitazione in cui viveva ...