Rivoluzione ' Amici' | diretta | televoto e ragazzi al centro

MARIA DE FILIPPI/ "Non sono una dea pagana - ad Amici faccio la Rivoluzione . Vorrei provare un nuovo format.." : MARIA De FILIPPI : la conduttrice in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato del suo successo e delle novità che interesseranno la nuova edizione di Amici . Poi un'idea che...(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:10:00 GMT)

Amici - Rivoluzione di Maria De Filippi per il serale : 'Eliminati i coach' : ROMA - Cambiano le regole ad ' Amici ', talent condotto da Maria De Filippi , seguito da ' Leggo.it '. Per le puntate serali infatti la conduttrice ha deciso di abolire la figura del coach e saranno ...

DIRETTA - Amici 17 - anticipazioni : inizia la Rivoluzione di Tommassini : Manca ancora poco più di un mese al serale di Amici 17 (infatti inizierà sabato 7 aprile 2018) e nella scuola più famosa d'Italia fervono i preparativi per la prima serata. La prima novità è stata annunciata qualche settimana fa, stiamo parlando dell'ingresso di Luca Tommassini come direttore artistico. In settimana il coreografo ha incontrato, per la prima volta, i ragazzi della categoria canto, a cui ha raccomandato che farà di tutto per ...