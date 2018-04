Richiedente asilo decapita la figlia di 2 anni : la moglie lo aveva denunciato perché “violento” : Richiedente asilo decapita la figlia di 2 anni : la moglie lo aveva denunciato perché “violento” I fatti sono avvenuti ad ottobre ad Amburgo. Sohail A., 34 enne, avrebbe deciso di punire in modo terrificante la moglie che era andata a denunciarlo alla polizia dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica. L’uomo si trovava peraltro in Germania […]

Sfruttava Richiedente asilo - arrestata : ANSA, - MILANO, 17 MAR - Obbligava a prostituirsi una sua connazionale incinta che doveva rimborsare 40mila euro per il viaggio in Italia. Gli agenti della Polizia di Brescia hanno arrestato una ...

Ragusa - nigeriano Richiedente asilo arrestato per spaccio : La Polizia di Stato arresta nigeriano richiedente asilo per spaccio di hashish al centro di Via Criscione Lupis a Ragusa dove era ospite.

SG : Richiedente asilo morto per coltellate a Mels :