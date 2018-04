Ricerca | scoperte staminali dormienti ‘ripara-cervello’

meteoweb.eu

: Scoperte casuali che hanno creato un business mondiale. - Paramedicalshop : Scoperte casuali che hanno creato un business mondiale. - romagnamamma : Sindrome di Down: a #Bologna una super ricerca per riuscire a ridurre la disabilità intellettiva di chi è affetto d… - liveunict : Catania, scoperte grotte durante lavoro di ricerca: la tesi di un laureato catanese -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Riparare il cervello danneggiato da un trauma o una malattia direttamente dall’interno, risvegliando ‘cellule bambine’ addormentate. Scienziati del Wellcome Trust/Cancer Research UK Gurdon Institute dell’Università di Cambridge hanno identificato un nuovo tipo di cellulenel cervello che, a loro avviso, sono caratterizzate da un alto potenziale di riparazione. Queste cellule – una volta svegliate – potrebbero rivelarsi utili per rimediare ai danni cerebrali, come si legge in uno studio pubblicato su ‘Science’. Uno degli obiettivi principali dellarigenerativa è riparare il cervello in modo efficiente in seguito a un infortunio, un ictus, l’Alzheimer o un trauma cranico. Il cervello umano, infatti, non è molto abile nell’auto-ripararsi. L’idea è quella di migliorare il processo di riparazione, ...