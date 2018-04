Ricerca | creati per la prima volta ‘mini-cervelli’ umani in laboratorio

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) Un gruppo ditori dell’Università della California a Davis ha creato inminiature di cervellidotati di propri vasi sanguigni. Della dimensione di circa un millimetro, il “mini-cervello” è stato creato a partire dalle cellule endoteliali e staminali di un paziente sottoposto a un intervento di routine. L’organoide è stato successivamente impiantato in un topo che lo ha “ospitato” per due settimane, durante le quali sono stati osservati la crescita di capillari che penetravano fino agli strati interni della miniatura dell’organo trapiantato. I risultati, pubblicati sulla rivista NeuronReport, rappresentano un primo passo verso la possibilità di creare cervelli più grandi per studiare meglio il funzionamento di questo misterioso organo. Ma, in futuro, itori sperano di utilizzare il tessuto cerebrale artificiale per ...