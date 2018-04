Riassunto del daytime di Amici17 del 05 04

Consultazioni : il Riassunto della prima giornata : 18:55 - Escono i deputati e senatori di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni spiega ai giornalisti: "FdI farà del suo meglio per dare un governo all'Italia in tempi rapidi. A causa di una legge elettorale irresponsabile che FdI non ha votato, oggi il cammino è complicato. Questo non toglie che lo scorso 4 marzo quasi il 40% degli italiani ha dato la fiducia ai partiti del Centrodestra, quindi se si vuole rispettare la volontà popolare non si può ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 04/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Tina e i suoi corteggiatori. In due brevi video di presentazione Gigetto cerca di conquistare l’attenzione della nostra bionda opinionista. In studio entra un misterioso regalo da parte di Gemma. Fa la sua comparsa il cartonato di un Barbapapà. Tra le risate generali del pubblico, Tina invita la produzione a far sparire tutto. Gigetto, dopo essersi presentato, conquista la pista da ballo in una ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 04/04 : La puntata di oggi di Amici17 si apre con la squadra Blu che guarda i video in cui i professori ribadiscono il loro parere nei confronti dei ragazzi arrivati al Serale. Si parte con i ballerini. Garrison afferma che il posto di Sephora è stato sprecato e la ballerina ci rimane molto male. È ora il turno di Paola Turci, Bill Goodson, Giusy Ferreri e Veronica Peparini, che esprimono le loro personali opinioni. Nella casetta bianca la squadra ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 03/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Ida e Riccardo. Dopo i malintesi della scorsa puntata, in cui Ida aveva abbandonato lo studio, oggi assistiamo ad un momento molto importante per il loro percorso: Riccardo la raggiunge e un bellissimo bacio suggella la riappacificazione. Emilio prende parola, annunciando che grazie a Uomini e Donne ha preso contatti con una signora e non continuerà a partecipare al programma. Al centro dello ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 03/04 : La puntata di oggi di Amici si apre con il primo risveglio degli alunni nelle rispettive casette. Nella casetta bianca i ragazzi sono intenti a guardare dei video nei quali i professori chiariscono il loro pensiero riguardo i singoli alunni. Si inizia dai cantanti con Giusy Ferreri e Paola Turci. Stesso discorso per i ballerini con la maestra Peparini. Non sono da meno Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco che esprimono il loro parere sui cantanti ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 30/03 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Paola e Giorgio che in studio ripercorrono le vicende del loro passato incontro. Paola dichiara di essere ancora interessata nonostante quanto accaduto tra di loro. Giorgio si sente lusingato da tutto questo, ma ha bisogno di tempo per capire se ci possa essere un reale interesse. Interviene Gianni che critica la risposta vaga di Giorgio accusandolo di non aver mai preteso nulla di più di un ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 30/03 : Nella puntata di oggi ritroviamo i ragazzi in sala relax che si prestano ad un “gioco”. Partendo dagli allievi che hanno già conquistato la maglia verde, cantanti da una parte e ballerini dall’altra, devono fare il nome di un compagno, della loro stessa categoria, che secondo loro merita l’ingresso al serale. Una dopo l’altra vengono fatte le scelte e chi è nominato deve fare a sua volta un nome e in un effetto domino, tutti si ...

Replica di Don Matteo del 29 marzo - Riassunto puntata ed ascolti del 22/03 Video : Il 29 marzo, è andata in onda una nuova puntata di #Don Matteo 11, che cosa è successo di nuovo al prete investigatore e alla simpatica caserma di Spoleto? Un presunto suicidio ed un caso senza indizi, terranno impegnati tutti a svelare mille intrighi. ll riassunto dei due episodi della puntata del 29 marzo, dove vederli in Replica e gli ascolti della puntata precedente. riassunto della puntata del 29 marzo Continuano le avventure di Don Matteo ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 29/03 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che si è pesata e condivide con tutti la gioia dei suoi 41,5 Kg! Tra il pubblico ci sono delle ammiratrici che la omaggiano indossando delle magliette con delle frasi a lei dedicate. Ma non finisce qui, per lei anche un bel vassoio di zeppole! Gemma entra in studio. Sul Led-wall viene mostrata un’immagine con una raccolta di foto: tutti i baci di Gemma! La risposta di Tina è immediata, un ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 29/03 : La puntata di oggi di Amici 17 si apre con Sephora che raggiunge il maestro Garrison. La ballerina si confronta con l’unico, tra i docenti, che ha manifestato delle riserve al suo ingresso al Serale. Per Garrison lei non rappresenta il suo prototipo di ballerina e vedendola ballare non ritrova quelle sfumature che sta cercando. La ballerina vorrebbe sapere se il maestro ha notato dei miglioramenti, ma lui non se la sente di darle un “contentino” ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 28/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne a Nilufar viene data la possibilità di organizzare una seconda esterna con un corteggiatore e la ragazza fa il nome di Giordano! Tornati in studio Tina esprime il suo parere sostenendo che Nilufar non si lascia andare completamente perché ancora presa dal suo percorso con Lorenzo. Si apre una parentesi per Tina e i suoi corteggiatori. Fa l’ingresso in studio un “supereroe” sopra le ...