Rhino GX Executive | il SUV limousine di US Specialty Vehicles

gqitalia

(Di giovedì 5 aprile 2018) Avete mai fatto caso a quanto spazio ci sia nella parte posteriore di un pick-up? Provate ad immaginare quanto si starebbe comodi, li dentro, se solo quello spazio fosse debitamente coperto ed arredato con una bella poltrona. Se non ci riuscite, non preoccupatevi: USl’ha fatto davvero e per capire quale possa essere il risultato, vi basterà guardare le foto del suoGX, un SUV extra-lusso realizzato sul pianale del pick-up Ford F450. Mosso alternativamente da un 6,7 litri V8 o da un 6,8 litri V10, dotato di cambio automatico a 6 rapporti e trazione integrale, è lungo 5,7 metri e pesa la bellezza di 4,5 tonnellate. Merito di gadget come il televisore da 40 pollici presente nella zona posteriore della vettura, dove possono trovare posto due o quattro passeggeri (che si aggiungono ai tre anteriori), comodamente accolti in un salotto tutto velluti e ...