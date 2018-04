Respinta richiesta Lula evitare carcere

Brasile - Respinta la richiesta di Lula Da Silva per evitare il carcere - : Il Supremo Tribunale Federale ha votato 6 a 5 contro la possibilità dell'habeas corpus che poteva consentire all'ex presidente, candidato anche alle elezioni di ottobre, di non finire dietro le sbarre ...

Mafia : Respinta richiesta di revisione per Dell'Utri : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - La Corte di Appello di Caltanissetta ha respinto la richiesta di revisione presentata da Marcello Dell'Utri, condannato a sette anni per concorso in associazione mafiosa. respinta anche l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata dalla stessa procura ge

Nulla da fare per Dell'Utri : Respinta la richiesta di revisione della sentenza di condanna - l'ex senatore di Forza Italia resta in carcere : La seconda sezione della Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione presentata dall'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri condannato a 7 anni per concorso in associazione mafiosa con sentenza ormai definitiva. respinta di conseguenza anche la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata dalla stessa procura generale di Caltanissetta. Dell'Utri è difeso dagli avvocati Francesco Centonze e Tullio ...

Respinta la richiesta di scarcerazione per Dell’Utri. I giudici : “Ai domiciliari potrebbe scappare” : Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di scarcerazione per motivi di salute avanzata dai difensori dell’ex parlamentare Marcello Dell’Utri. L’ex esponente di Forza Italia è attualmente detenuto nel carcere romano di Rebibbia dove sta scontando una pena a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. ...

Respinta la richiesta di scarcerazione per Dell’Utri : Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di scarcerazione per motivi di salute avanzata dai difensori dell’ex parlamentare Marcello Dell’Utri. L’ex esponente di Forza Italia è attualmente detenuto nel carcere romano di Rebibbia dove sta scontando una pena a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa....