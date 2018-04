Red Bull Cliff Diving | i tuffatori veloci come i piloti di F1 VIDEO

F1 - GP Bahrein 2018 : nuovo duello Ferrari-Mercedes? Occhio alla Red Bull! Pista impegnativa per freni e gomme : In Australia la W09, tra le mani del campione del mondo in carica, è parsa ben bilanciata: inserimento in curva e frenata si sono dimostrate stabili ed in un circuito ' Stop&go ', come quello della ...

F1 - GP Bahrein 2018 : nuovo duello Ferrari-Mercedes? Occhio alla Red Bull! Pista impegnativa per freni e gomme : Ormai ci siamo. Da domani fino a domenica 8 aprile, in Bahrein, il Circus della Formula Uno sarà protagonista e l’attesa è crescente su quel che sarà lo spettacolo in Pista. L’antipasto australiano, dell’Albert Park di Melbourne, ha detto che Mercedes e Ferrari saranno ancora protagoniste di questo campionato. La vittoria di Sebastian Vettel e la pole di Lewis Hamilton, inoltre, fanno pensare che tra il tedesco ed il britannico ...

F1 - GP Bahrein 2018 : stessa scelta di gomme per Ferrari - Mercedes e Red Bull. Rossa favorita per il caldo? : Medie, Soft e SuperSoft: sono queste le tipologie di mescole che i team del Mondiale 2018 di Formula Uno avranno a disposizione nel secondo appuntamento iridato (6-8 aprile) a Sakhir (Bahrain). Nel GP in notturna, nel deserto, le scuderie dovranno fare i conti, verosimilmente, con le alte temperature e, in questo senso, lo sfruttamento degli pneumatici sarà determinante per massimizzare la prestazione in qualifica ed in gara. LE SCELTE DEI TEAM ...

Serie B - RedBull B-Best : Gilardino vince il contest della 33ª giornata : È anche per questo che i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della 33ª giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che celebra ogni ...

Red Bull diventa bio : ecco le sue nuove bevande biologiche : Non più soltanto energy drink in grado di metterci le ali e tenerci svegli tutta la notte, per scatenarci in discoteca o per ripassare tutto il necessario prima di un esame. Red Bull presenta ufficialmente la sua nuova gamma di bevande biologiche, messa a punto seguendo le direttive per la certificazione bio imposte dall’Europa. Battezzata Organics, si compone di 4 differenti proposte in lattina: toniche a base di ingredienti naturali e ...

I vantaggi di FLIR ONE Pro per Aston Martin Red Bull Racing : L'app FLIR ONE, recentemente rinnovata, consente di misurare più temperature o regioni di interesse simultaneamente, e di inviare queste informazioni in streaming allo smartwatch, per osservarle a ...

Serie B - Red Bull B-Best : vota la miglior azione della trentatreesima giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti della Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...

F1 : la Red Bull chiede l’abolizione della ‘party mode’ di Mercedes. La FIA non interviene : “Party mode sì o party mode no?“ Il tema è caldo ed il quesito vorrebbe presto risposta. Tiene sempre banco il famoso “bottone magico” della Mercedes di cui si parla da diverso tempo e che, a cadenza regolare, vien fuori, sottolineando l’incremento di potenza del propulsore teutonico di cui dispongono Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sulla W09. Una mappatura speciale della power unit, secondo gli esperti, che ...

F1 : la Red Bull chiede l’abolizione del ‘party mode’ di Mercedes. La FIA non interviene : “Party mode si o party mode o no?“ Il tema è caldo ed il quesito vorrebbe presto risposta. Tiene sempre banco il famoso “bottone magico” della Mercedes di cui si parla da diverso tempo e che, a cadenza regolare, vien fuori, sottolineando l’incremento di potenza del propulsore teutonico di cui dispongono Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sulla W09. Una mappatura speciale della power unit, secondo gli esperti, che ...

F1 Red Bull contro il party mode : «La Mercedes gioca con noi» : TORINO - La Red Bull continua a cavalcare l'onda della polemica contro lo strapotere Mercedes in qualifica e chiede alla Fia di mettere fine al 'party mode', l'ormai famosa mappatura speciale del ...

F1 Red Bull all'attacco - Marko : «La Fia tolga il party mode» : ROMA - La Red Bull non si arrende e ha chiesto di nuovo alla Fia di mettere fine al 'party mode' per arginare lo strapotere Mercedes in qualifica. L'idea della scuderia svizzera sarebbe dunque quella ...

F1 McLaren - Boullier : «Pensavamo di poter lottare con la Red Bull» : TORINO - L'inizio 2018 per la McLaren è sicuramente da considerare positivo, alla luce del quinto posto di Fernando Alonso, rispetto alle ultime stagioni da dimenticare. Le aspettative del team di ...

F1 - GP Bahrein 2018 : stessa scelta di gomme per Ferrari - Mercedes e Red Bull. Solo Valtteri Bottas fa eccezione : Medie, Soft e SuperSoft: sono queste le tipologie di mescole che i team del Mondiale 2018 di Formula Uno avranno a disposizione nel secondo appuntamento iridato (6-8 aprile) a Sakhir (Bahrain). Nel GP in notturna, nel deserto, le scuderie dovranno fare i conti, verosimilmente, con le alte temperature e, in questo senso, lo sfruttamento degli pneumatici sarà determinante per massimizzare la prestazione in qualifica ed in gara. Anche per questo ...

F1 Red Bull - la proposta di Horner sul "parco chiuso" : ROMA - Dall'avvento dell''era ibrida' in Formula 1, la Mercedes ha goduto di un netto vantaggio durante le qualifiche, grazie al settaggio speciale del motore tedesco. La modalità con cui è stata ...