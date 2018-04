Rally Corsica | Mondiale 2018 | Kris Meeke fa suo lo shakedown davanti a Mikkelsen e

oasport

(Di giovedì 5 aprile 2018) Ha preso il via con il consuetoil fine settimana deldi. Sui 5,45 chilometri del tracciato di Sorbo Ocagnano il più veloce si è rivelato il britannico(Citroen C3) con il tempo di 4:00.8 precedendo il norvegese Andreas(Hyundai i20) di 2″2. Terza posizione per il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 3 secondi esatti,allo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20) a 3.5 e al francese Sebastien Ogier a 4.3. Settima posizione per la leggenda del, il nove volte campione del mondo Sebastien Loeb (Citroen C3) che si è ferrmato a 5.6 secondi,all’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) a 7.1. Deludente esordio per i due finlandesi Jari-Matti Latvala /Toyota Yaris) solamente decimo a 7.7, mentre è un gradino indietro Esapekka Lappi (Toyota Yaris) a 7.8. Da domani si inizierà a fare sul serio per quanto riguarda la ...