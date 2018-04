eurogamer

: Raging Justice: rivelato il terzo personaggio giocabile e la data di lancio #RagingJustice - Eurogamer_it : Raging Justice: rivelato il terzo personaggio giocabile e la data di lancio #RagingJustice - IndieGameDevBot : RT @NintendoHall: #RagingJustice: il titolo è in arrivo l'8 maggio sull'eShop europeo di Nintendo Switch - IndieGameDevBot : RT @NintendoHall: #RagingJustice: il titolo è in arrivo l'8 maggio sull'eShop europeo di Nintendo Switch -

(Di giovedì 5 aprile 2018)rivela ilcon un nuovo trailer pubblicato in rete, inoltre gli sviluppatori hanno annunciato che il gioco uscirà per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch l'8 maggio, riporta Dualshockers.Il nuovosvelato si chiama Ashley King ed è un ragazzino di quindici anni del centro città. E' basso, ma ha uno stile di combattimento veloce e letale. Gli sviluppatori devono aver preso spunto da qualche supereroe nel realizzarlo, volevano creare qualcosa che si adattasse allo stile del gioco ma al contempo desse una sensazione molto diversa quando giocato.Ecco, di seguito, il trailer. Cosa ne pensate?Read more…