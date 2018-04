laragnatelanews

: Ragazza travolta dal treno a Torino Porta Susa: #suicidio. Ritrovato il diario della ragazza -… - evyna : Ragazza travolta dal treno a Torino Porta Susa: #suicidio. Ritrovato il diario della ragazza -… - dontsharefood : La ragazza che ieri è stata travolta dal treno in realtà si è suicidata, me lo immaginavo quando ho sentito la notizia - Emyli009 : RT @awkwardb0y: Ho appena ascoltato la notizia dell'ennesima ragazza travolta da un treno. Mi piange il cuore, certe cose non dovrebbero su… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Una mattina come tante, ad attendere ilper andare a scuola insieme ai compagni e a qualche insegnante. L’arrivo del, il fischio che avvisava di allontanarsi dai bordibanchina e poi il tragico incidente. B.I., studentessa di Rivoli, è morta così sotto gli occhi di tutti. Erano appena passate le sette di ieri mattina con ilche doveva prendere per raggiungere Vercelli dove ha sede il liceo musicale che frequentava. Inizialmente si pensava ad un incidente, uno zaino impigliato per essere rimasta troppo vicina al cigliobanchina. Ora però sembra più plausibile il gesto volontario. Laè statada regionale per Milano 2005 e i soccorritori hanno cercato inutilmente di salvarle la vita, tentando di tirare fuori il suo corpo incastrato sotto il. “Bea era di spalle, si è voltata quando ilha suonato la sirena, forse lo ...