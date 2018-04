Rachel Keller | unica come la Sydney Barret di Legion

gqitalia

: @oohsailor anch'io regalerei una bussola del genere a Rachel Keller - fabripav : @oohsailor anch'io regalerei una bussola del genere a Rachel Keller - sydbxrrett : RT @smithwinstons: Legion, parla Rachel Keller: 'C’è bisogno di una storia d’amore come quella tra Syd e David' - filmoteca_net : Legion, parla Rachel Keller: “C’è bisogno di una storia d’amore come quella tra Syd e David” -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Le basta sgranare gli occhi e guardare in camera per catturare l’attenzione. È magneticae non stupisce che sia stata fortemente voluta per il ruolo di‘Syd’t (il riferimento all’ex Pink Floyd non è casuale) in. Ora la serie tv targata Marvel è tornata su Fox (in contemporanea con gli Stati Uniti) con la sua seconda stagione e così potremo rivederla in azione. Perché Syd è fondamentale per la narrazione, oltre che per il cuore del protagonista David Heller (interpretato da Dan Stevens). Il giovane, a cui è stato diagnosticato un disturbo schizofrenico, viene rinchiuso in un istituto psichiatrico in seguito a un tentato suicidio. In realtà lui è figlio di un X-Men ed è un telepate dotato di personalità multiple, ognuna delle quali ha poteri di alterazione della realtà purtroppo incontrollabili. Una natura da mutante di cui lui ...